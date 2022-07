Miroslav Škoro danas je na svom Facebook profilu objavio pjesmu pod nazivom Gnjurcu vrijeme prolazi. Pjesmu je objavio na godišnjicu odlaska iz Domovinskog pokreta. Dojam je da je pjesma posvećena pojedincima iz stranke s kojima se obračunavao.

Što je u redu u današnjem društvu, a što po njemu nije, pjeva Miroslav Škoro. Točno godinu dana nakon što je podnio ostavku na mjesto predsjednika Domovinskog pokreta, nezavisni saborski zastupnik i bivši predsjednik Domovinskog pokreta danas je na svom Facebooku objavio pjesmu Gnjurcu vrijeme prolazi.

I pri samoj objavi naznačio je datum 20. srpnja 2021. godine. Evo što kaže Škoro, jesu li riječi na Facebooku poput ološ i šljam s dna društvene kace samo slučajnost ili ne?

"Ja volim kad pjesmu svatko shvati onako kako je njemu najzgodnije i mislim da je tako dobro i s ovom pjesmom. To se potrefilo s tom godišnjicom, e sad koliko je to slučajno? Svaka slučajnost je slučajna, to sam ja i napisao. To je jedna mala basna, pjesma na nikoga ne aludira, pa nisam ja takav", kaže Škoro.