Četiri tisuće zdravstvenih djelatnika ide u štrajk! Tu je sanitet, radiološki tehnolozi, laboranti, medicinske sestre - kompletna dijagnostika mogla bi stati.

"Štrajk kreće skoro, vrlo skoro, sitno se broji, u pitanju je par dana... Sve što je na listi čekanja neće se raditi, radit će se samo hitni slučajevi", najavila je Andrijana Lukačević iz sindikata Zajedno.



Neće biti magneta, rendgena, pretraga, onkoloških zračenja... Za isti posao, u susjednoj Sloveniji plaća je oko 2300 eura, a u Hrvatskoj za tisuću eura manja.



"Radiološkog osoblja gdje rade u otvorenim salama, gdje su velika zračenja i plaće su jako, jako male... Želimo naknadu za rad u zoni ionizirajućeg zračenja, i tražimo da nam se to uvrsti u koeficijent", rekla je Lukačević.



Mirenje u ministarstvu zdravstva završilo je neuspješno.



"Tim ljudima su se povećale plaće, to što su oni nezadovoljni što im se povećalo za manji iznos, to je druga stvar", ocijenio je državni odvjetnik Tomislav Dulibić krajem listopada.

Neka radna mjesta uredbom su ostala zakinuta, s povećanjem od nekoliko desetaka eura. Akcija štrajk će se obustaviti pod jednim uvjetom.



"Mi očekujemo i sad poziv ministarstva na razgovor s konkretnim prijedlozima", rekao je radiološki tehnolog.

Nezadovoljni i u školstvu

I to nije jedini sindikat koji prijeti štrajkom. Nezadovoljni su i u školstvu. Preporod će 12. 11. u štrajk! Datum početka pregovora za granski kolektivni još uvijek nemaju, pa tako više nemaju ni strpljenja.



"Uputili smo zahtjeve da pregovori počnu do utroka, ako ne onda mirenje i postupak prije ulaska u štrajk... 60% se izjasnilo za štrajk, dvije pretpostavke postoje, na potezu je ministarstvo", ocijenio je Stipić.



Resorni ministar na sve odmahuje rukom.



"Proći ćemo pregovore. Mislim, zašto bi trebali štrajkat? Zato što nismo još počeli pregovore? Krenut ćemo s pregovorima, krenuli smo s visokim obrazovanjem, krenut ćemo sa svima", rekao je Radovan Fuchs.



Glavno pitanje je kada će sastanak.



"Uskoro. Ima sve svoj tijek, svi granski ugovori su na snazi, nitko nije oštećen", tvrdi ministar.

"Ministarstvo podcjenjuje sindikate, oni to rade dosta dugo, međutim svakom strpljenju dođe kraj. Ne možete ni popravit postojeća prava ni dobit nova i zato mi pokrećemo pregovore", rekao je Stipić.



Plaće, koeficijenti, osnovice i naknade još će se tako brusiti do kraja godine.

