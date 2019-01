Zagrebački tramvaji obljepljeni su ''edukativnim'' plakatima koji na seksistički način opisuju kako alkohol utječe na žene.

Plakate je naručio Gradski ured za zdravstvo Grada Zagreba, a nastao je u suradnji Ureda i Centra za edukaciju, savjetovanje i osobni razvoj CEDAR. Dio je to javne kampanje koja želi upozoriti srednjoškolce na eksperimentiranje s alkoholom.

I sve bi to bilo za pohvalu da se na plakatima nije našlo posve seksističko objašnjenje.

Ej @Zg_Holding evo bas gledam ovo seksističko govno od plakata u tramvaju ZET-a.

Jeste li vi normalni? Žene koje piju se neoprezno upuštaju u spolne odnose. A muški ne?

Zbilja ste jadni. pic.twitter.com/gj7xPSXMOX — Jay (@jasmin_hamzic) December 29, 2018

Plakat govori o tome da alkohol utječe na spolni život i reprodukciju i navodi se da alkohol kod muškaraca povećava spolnu želju, ali smanjuje spolnu moć i potenciju (...) oštećuje spolne žlijezde (...), što rezultira spolnom nemoći i nelodnošću.

Kod žena, stoji na plakatu, dovodi do neopreznog upuštanja u spolne odnose s nepoznatim osobama, poremećaja u menstruacijskom ciklusu i trudnoće.

''Preko posteljice alkohol ulazi i u krv djeteta, pa može uzrokovati tjelesne nedostatke i mentalnu zaostalost, tzv. fetalni alkoholni sindrom'', navodi se još.

O spornom plakatu poslali smo upit Gradu Zagrebu, odnosno nadležnom Uredu i odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.

Reagirao Forum žena SDP-a

Priopćenje Foruma žena SDP-a prenosimo u cijelosti:

Socijaldemokratski Forum žena SDP-a Hrvatske i Forum žena Grada Zagreba oštro osuđuju postavljanje plakata u vozilima ZET-a kojima se grubo vrijeđa dostojanstvo žena konstatacijom kako "alkohol kod žena dovodi do neopreznog upuštanja u spolne odnose s nepoznatim osobama...". Činjenica je da su navedeni plakati postavljeni s primarno plemenitim ciljem – prevencija eksperimentiranja srednjoškolaca s alkoholom. No način na koji je to izvedeno potpuno je neprihvatljiv i predstavlja demonstraciju seksizma i školski primjer promicanja rodnih stereotipa.

Takav tretman žena u javnosti upravo i uzrokuje odnos prema njima kao manje vrijednima, potiče nejednak status žena i muškaraca, a posljedično dovodi i do rodno utemeljenog nasilja.

Kako je vidljivo, naručitelj je spornoga plakata Ured za zdravstvo Grada Zagreba, koji je u navedenoj kampanji surađivao s udrugom pod nazivom Centar za edukaciju, savjetovanje i osobni razvoj CEDAR. Cijeneći nastojanje udruge da djeci pruži mogućnost da sami kreiraju sadržaj plakata, kako tvrde, ističemo kako smo upravo mi odrasli ti koji trebaju i moraju korigirati stavove djece ako oni posljedično dovode do kršenja ljudskih prava, u konkretnom slučaju prava žena. Osobito je to važno u gradu, Gradu Zagrebu, koji nije ni pokazao namjere poput nekih drugih gradova da u obrazovne ustanove na području svoje nadležnosti uvrsti nastavu građanskog odgoja, čija je zadaća, između ostaloga, podučavati učenike i učenice o značaju ljudskih prava, važnosti međusobnog uvažavanja i rodnoj ravnopravnosti.