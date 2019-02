U zadarskoj Ekonomsko - birotehničkoj i trgovačkoj školi na Puntamici jučer je jedan učenik prvoga razreda srednje škole užarenim predmetom u obliku slova 'U' opekao i doslovno žigosao jednu školsku kolegicu i jednog kolegu.

Djevojka je pretrpjela dvije opekotine na ruci, dok je mladić opečen po vratu, a kako javlja Zadarski list, sve ovo dogodilo se dok su bili u razredu za vrijeme nastave.

"Taj učenik je sjedio iza mene u klupi u razredu te mi je nekakvim vrućim predmetom pritisnuo desnu ruku i napravio mi opekotinu u obliku slova 'U'. Imam još jednu opekotinu na ruci jer me opekao više puta, te je isto tako opekao još jednog dečka koji je sjedio do mene u klupi. Nakon što me opekao rekao mi je "Sad imaš tetovažu i možeš se hvaliti da si ustaša", ispričala je za Zadarski list jučer 15-godišnjakinja, koja je u školu na sastanak s ravnateljem stigla s ocem Ademom Shalom.

Djevojka je ispričala kako joj je kolega kazao kako je to napravio iz zezancije i jer mu je bilo dosadno.

"Isprva nisam smjela reći profesorici što se dogodilo jer mi je jedna cura iz razreda zaprijetila da će me ozlijediti i objesiti ako ikome kažem jer se to radi drukerima. No kad smo došli na sat tjelesnog odgoja, tamo sam bila u odjeći kratkih rukava i profesorica je primijetila kako imam opekotinu na ruci te me upitala što je bilo. Tada sam rekla što se dogodilo te nas je sve skupa poslala kod pedagoginje koja mi je namazala ruku i nazvala razrednicu", ispričala je učenica koja je poslijepodne bila kod liječnice te joj je rečeno kako će trag ovog žigosanja ostati zauvijek na koži.

Škola: "Nismo zvali policiju, već su se pomirili"

Otac djevojke kaže kako ga čudi da nitko iz škole nije zvao policiju ili Hitnu pomoć.

"Imao sam već slučaj da je starija kći, koja je također išla u ovu školu, s nastave došla krvava kući te ni tada nitko nije zvao policiju ni Hitnu. Problem je u cijeloj školi. Zašto ne zovu Hitnu pomoć ili ne prijave policiji kad se dogode ovakve stvari? Ne razumijem što se događa u školi", rekao je otac koji je najavio podizanje kaznene prijave.

Ravnatelj škole Jozo Dragić kazao je da škola nije zvala policiju odmah nakon događaja jer su se "učenici izmirili" nakon događaju.

"Incidenti se događaju"

Dodao je kako je na sastanak došla i policija te su i oni uzeli izjave svih uključenih u incident. Istaknuo je kako je riječ o lakšim tjelesnim ozljedama učenika.

"Ovo je velika škola, a zadnjih godina imamo jako puno učenika koji se školuju po posebnom programu i incidenti se događaju. Odmah za četvrtak sam sazvao razredno vijeće na kojem ćemo odlučiti o pedagoškim mjerama prema učeniku, odnosno o sankcijama koje prema pravilniku slijede za ovakvo ponašanje, a to bi moglo čak biti i ukor pred isključenje", zaključio je ravnatelj Dragić.