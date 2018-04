Nakon što je izglasana ratifikacija Istanbulske konvencije, saborski zastupnici osvrnuli su se na glasanje.

''Sutra je novi dan. Ovo je za HDZ bilo novo iskustvo, ali ako pogledamo zemlje koje imaju dužu demokratsku tradiciju, onda ćemo konstatirati da ima dosta odluka koje su donesene po savjesti kada je riječ o iznimnim situacijama. Ovo je bilo čisto svjetonazorsko pitanje. Život ide dalje'', rekao je Miro Kovač, saborski zastupnika HDZ-a koji je prilikom glasanja u Saboru glasao protiv Istanbulske konvencije.

Nakon podijeljenosti u redovima vladajućih, pa i u najjačoj parlamentarnoj stranci HDZ-u, postavlja se pitanje kako će se dalje nastaviti funkcioniranje vladajuće koalicije.

''Mislim da će parlamentarna većina ostati stabilna. Je li to 77 ili 78 zastupnika to nije bitno. Duboko vjerujem da će ova parlamentarna većina uspjeti odraditi mandat do kraja'', rekao je Branimir Glavaš čiji je klub zastupnika od četiri člana glasova podijeljeno. Dva su člana bila za i dva su člana bila protiv.

''Ubrzo će se eto sve stišati i pasti u zaborav'', smatra Glavaš.

Tijekom glasanja o povjerenju potpredsjednici Vlade Martini Dalić moglo se vidjeti koliko je zapravo jaka većina vladajuće koalicije. ''Vlada ima tanku većina. Ocjenjujemo da su argumenti koje smo iznijeli u inicijativi za opoziv, bili točni, jer smo dobili gotovo sve glasove oporbenih zastupnika'', rekao je Arsen Bauk, saborski zastupnik SDP-a dodajući da je opozicija zadovoljna tom brojkom.

''U raspravi o Istanbulskoj konvenciji vidjeli smo da u HDZ-u postoje mnogo dublje razlike a na njima je da vide kako će te razlike prevladati. Ili će kako su već bili napravili izbaciti predsjednika stranke i ponašati se kao da ga nikada nije bilo'', prokomentirao je Bauk stanje u HDZ-u.

Na glasanje o opozivu Martine Dalić osvrnuo se i Nikola Grmoja iz Mosta. ''Gospodin Hrelja je u zadnji tren odlučio da neće glaosvati za opoziv Martine Dalić. Nadali smo se da će opozicija smoći hrabrosti da pokaže premijeru Plenkoviću da ne podržavaju rad njegove Vlade'', kazao je Grmoja.