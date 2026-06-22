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Tko će u Ustavni sud? Odbor uskoro započinje razgovore s ovim kandidatima

Piše Hina, 22. lipnja 2026. @ 09:06 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Damjan Tadic/Cropix
Saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav u utorak počinje javna saslušanja kandidata za tri nova suca Ustavnog suda.
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