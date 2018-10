Robert Matalin plakao je kako boluje od leukemije i kako mu je potreban novac za liječenje jer ne želi da mu dijete ostane bez oca. Građani su nasjeli i skupili mu gotovo pola milijuna kuna. Nikome nije palo na pamet da bi se netko igrao s najsvetijim, a ekipa emisije Provjereno pred kamerama je uspjela raskrinkati njegovu laž.

Matalin je nakon toga pobjegao s djevojkom iz zemlje, a sada, kada je procijenio da se prašina slegla, vratio se i prijeti svima koji su tražili natrag novac koji su mu uplatili. Čini se da mu je emisija Provjereno opet pomrsila planove.

Tog dana kada je emitiran prilog Robert Matalin i njegova djevojka Doris već su svojim bližnjima poslali fotografije da su odletjeli, rekli su u Tursku. ''Nismo ih vidjeli poslije Provjerenog, od vaše emisije koja je bila emitirana. Ja sam ih vidio sad, evo, dotičnu gospodičnu neki dan u autu'', govori njihov susjed Mario Čuk.

I više su nego viđeni. Umjesto da hodaju pognute glave, oni ljudima još i prijete. Sve je to zbog objave na društvenoj mreži, odnosno upita hoće li ljudi sad, kada su se oni vratili, vidjeti svoj novac. Tvorcu statusa poslao je neumjesnu poruku. ''Ovo ne smatram prijetnjom, ovo smatram više nekakvim glumljenjem gangstera i ne znam čega, ali je i drugim ljudima također slao prijetnje preko poruka, za što mislim da bi trebali reagirati jer nisu baš bezazlene'', rekao je Kruno Stiperski, zamjenik načelnika Općine Dubravica.

Baš poput onog tate Slavena, i tata Robert je lagao, odnosno pokušao lagati. Tvrditi da imate bolest poput smrtonosne leukemije, a ne imati ni jedan jedini papir koji to potvrđuje krajnje je degutantno. Ekipa emisije Provjereno tada je od Roberta Matalina tražila da pokaže, odnosno dokaže dijagnozu. Tada je tvrdio da ne može pronaći nalaze koji potvrđuju njegovu opaku bolest.

Pred kamerama je sam rekao koliko je novca prikupio. ''212 tisuća kuna. Neke smo dobili i na ruke te donacije. Nisu nam svi preko računa uplatili jer ljudi znaju da je novac potreban svaki dan. Ovo jednostavno ne smijete dizati. Tako smo sve skupa uspjeli skupiti 476 tisuća kuna'', ispričao je.



Novac se prikupljao na račun djevojke Doris i mogli su s njime raditi što žele jer nisu prijavili humanitarnu akciju, već su im ljudi uplaćivali donacije. Time bi se trebala pozabaviti Porezna uprava. A policiji će, baš kao i reporterima Provjerenog, teško dostaviti medicinsku dokumentaciju koju nema.

Policija je za Provjereno potvrdila kako se nad ovim slučajem provodi istraga, jer prikupljanje te količine novca na temelju laži mora imati sudski epilog. Osim što se skrivaju, uključuju telefone tek po potrebi, imali su potrebu osobno doći u tuđa dvorišta ne bi li ljudi šutjeli da su ih vidjeli. ''On se vratio tu s ceste, da bi mi došao na dvorište, evo, tu baš, i onda me on pitao kakav je problem u komunikaciji. Prvo sam mislio da je to nekakva šala ili nekakav skeč, da bih ga pitao u čemu je problem. On je rekao da je problem što mi komentiramo na Facebooku'', prepričava susjed Mario Čuk.

''Polomit ću ti ruke i noge...''

Drugi su pak u strahu htjeli ostati anonimni nakon što su im Matalin i njegova djevojka Doris uputili prijeteće poruke. ''Polomit ću ti ruke i noge. A ti me odi sad prijavi policiji. To ti je moj savjet", stoji u jednoj od poruka.

I Općina mu je htjela pomoći, tada ne znajući da je sve laž. ''U međuvremenu je došao vaš prilog, pa mu se ta sredstva nikada nisu isplatila na račun'', rekao je Kruno Stiperski, zamjenik načelnika Općine Dubravica.

Nisu baš srdačni kao kada su molili da se zove donacijski broj telefona, broj koji je nekada imala preminula Nora. Broj je sada u vlasništvu privatne tvrtke i može se iznajmiti za sto kuna mjesečno.

I donacijski brojevi i humanitarne akcije moraju biti prijavljene u županiji ili gradu i moraju imati svoj logo i poseban račun. Ni na kakve donacije na privatne račune ne nasjedajte. Ako nema logo i ne možete provjeriti prijavu u uredu državne uprave, znajte da nešto smrdi. Pomoć će kad-tad trebati oni koji su zaista bolesni.

