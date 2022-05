Stiže nam jedinstvena i dugo očekivana kviz-metoda.

Sjajne vijesti za sve pasionirane ali neodlučne putoholičare! Iz radionice slavonsko-baranjskih stručnjaka za hedonizam, čuvenog HeadOnEast laba, stiže nam jedinstvena i dugo očekivana kviz-metoda.

Razvijena u jedinstvenom ambijentu Đakovštine, osječke Tvrđe i baranjskih prostranstava, HeadOnEast! formula pomoći će vam da u svega nekoliko minuta razriješite dilemu s kojom se putnici susreću od prapovijesti do danas, od Odiseja do Michaela Palina. Putovati šumom ili drumom? Noćiti pod zvijezdama ili lusterima? Kultivirati se u muzeju ili na salašu? Ukratko, jeste li ruralni ili urbani turist. Pa krenimo!

1. Volite putovati i otkrivati nova mjesta:

a) Samo što aktivnosti koje završavaju na -iranje (kampiranje, bicikliranje itd.) nisu Vaš đir

b) Samo ako putovanje uključuje i aktivnosti na -iranje

2. Veličanstveni Kopački rit biste:

a) Radije gledali na fotkama, jer onak', komarci, kukci i tak' dalje

b) Obišli, optrčali i preveslali uzduž i poprijeko

3. Kad čujete riječi „Đakovačka katedrala“:

a) Poželite je posjetiti i saznati njenu zanimljivu priču

b) Poželite čuti sljedeći prijedlog

4. Prvo što Vam padne na pamet na spomen osječke Tvrđe:

a) Yes, please, sign me up!

b) Što ćemo raditi nakon toga?

REZULTATI:

Više odgovora A: Vi ste urbani turist jedan kroz jedan. Istraživanje kulturno-povijesne baštine poput čuvenih (kon)katedrala u Đakovu i Osijeku, osječke secesijske avenije ili živopisne Tvrđe, Vaš su prvi odabir! U hotel se ne povlačite sve dok ne otkrijete kakav skriveni lokal ili terasu za gradski chill-out.

Više odgovora B: Vi ste „ruralac“ uzduž i poprijeko. Đakovačka ergela, pješačke staze uz Dravu i prteni puteljci kroz baranjska žitna polja i vinograde, melem su za Vaše oči i idealna podloga za Vaše razgažene cipele. Večerati fiš iz kotlića i zaspati pod zvijezdama, ili u ambijentu kakve stogodišnje seoske prizemnice – što se Vas tiče, prodano.

Jednak broj A i B odgovora: Vi ste posebna, „rurbana“ zvjerka, i u Slavoniji i Baranji ćete se osjećati kao kod kuće. Ovdje se nalazi najbolje od oba svijeta, i oboje Vam je na dohvat ruke. Nemojte zato čekati, nego mobitel u ruke i Visit Slavonija Baranja u Google! Već danas isplanirajte svoj idealni „rurbani“ vikend na hedonističkom istoku Hrvatske!