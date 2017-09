Nadolazeća Noć kazališta izazvala je burne reakcije oko datuma održavanja. Ove se godine naime, manifestacija trebala održati 18. studenog, no jedna braniteljska udruga pobunila se jer se na taj dan obilježava Dan sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje. Organizatori su datum pomaknuli, no neka kazališta na to ipak nisu pristala.

Bilo je razgovora i promišljanja, no organizatori Noći kazališta odlučili su pomaknuti datum manifestacije koja se u pravilu održava treću subotu u studenom.

"Ove godine će manifestacija biti održana 25. studenog u znak pijeteta za žrtve Vukovara i Škabrnje. S naše strane, dakle kada i kako će i koje kazalište organizirati svoja događanja, mi to nismo uvjetovali niti prije niti ćemo sada", rekla je koordinatorica manifestacije "Noć kazališta" Sandra Banić Naumovski.

Odgodu su prihvatili osječki i splitski HNK. S druge strane zagrebačko kazalište Gavella i Hrvatsko narodno kazalište u Rijeci "Noć kazališta" ipak će obilježiti 18. studenog.

"Čudi me da se sada svi čude da smo došli u situaciju da bilo tko može tražiti zabranu ili odgodu kazališne manifestacije ili predstave. Najavljujemo 18. studenog 2017. u riječkom HNK Ivana pl. Zajca manifestaciju "Dan samo riječkog kazališta", rekao je intendant Marin Blažević.

Prašina oko održavanja manifestacije digla se kada je Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91. prije 10-ak dana počela negodovati oko datuma.

"To što neki žele igrati predstave a poglavito one koje su vezane uz Vukovar ili Domovinski rat 18. studenoga to mi podržavamo i u tome nema ništa sporno. No, moglo bi se dogoditi da vam srpska ili crnogorska kazališta dođu ovdje 18. studenog i da našoj djeci predstavljaju neke predstave", kazao je predsjednik udruge Mladen Pavković.

Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek smatra da bi o datumu trebali odlučivati kazališni umjetnici.

"Mislim da je vrlo pogrešno stavljati kazališne predstave u kontekst nečega što na bilo koji način skrnavi uspomenu na Domovinski rat", smatra ministrica.

Iako 18. studeni nije državni praznik već obljetnica sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje, iz grada heroja poručuju:

"Upravo Zakonom o mjestu posebnog pijeteta mogle su se ove nesuglasice i sukobi riješiti. Naime, jedan od prijedloga je da u taj Zakon uđe prijedlog grada Vukovara a to je da Dan sjećanja na žrtve Vukovara bude državni blagdan na razini cijele Hrvatske", kazao je zamjenik gradonačelnika Vukovara Marijan Pavliček.

Noć kazališta održava se u desetak europskih zemalja. Hrvatska je obavijestila ostale zemlje o odgodi manifestacije.

