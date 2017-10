Dvostruko veći računi za odvoz otpada u Rijeci podigli su buru nezadovoljstva.

Iz eko udruge koja se godinama bori protiv županijskog centra za gospodarenje otpadom pozivaju građane da ulože prigovore na račune. Oporba najavljuje prosvjede na Korzu.

Na adrese Riječana stigli su dvostruko veći računi za odvoz otpada nego mjesec prije.Iz udruge Krizni eko stožer Marišćina pozivaju građane da se žale.

Novi način zbrinjavanja otpada

„Komunalno društvo nema pravo izvršiti prisilnu naplatu dok se ne riješi postupak reklamacije da li sudskim ili izvansudskim putem“, kaže Mirna Međimorec, udruga Krizni eko stožer Marišćina

Razlog drastičnog poskupljenja novi je način zbrinjavanja otpada.

„Do sada se otpad odlagao, a sada otpad koji se prikupi na navedenom području predaje se na obradu što znači da je došlo do promjene u zbrinjavanju i upravo je to dakle razlog zašto je ova cijena korigirana“, kaže Jasna Kukuljan, direktorica KD „Čistoća", Rijeka

Odvoz otpada u Rijeci obračunava se prema veličini prostora. Za stan od 60 metara četvornih cijena je skočila s 29 na 61 kunu.

„Nepravedna je naplata. Nije naplata onoliko koliko baciš toliko platiš nego u kojem prostoru živiš toliko platiš“, kaže Josip Begonja, predsjednik udruge Krizni eko stožer Marišćina.

Eko aktivisti borit će se pravnim putem protiv poskupljenja, a oporbenjaci u gradskom vijeću najavljuju prosvjede.

„Ja sam siguran da će biti veliki odaziv, ponavljam to će biti miran i dostojanstven prosvjed, upozorenje vlasti da vrati cijene na staro kraj“, kaže Hrvoje Burić, gradski vijećnik GV Rijeka (NL Bura)

Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom, prvog takvog u Hrvatskoj financirana je većim dijelom iz EU fondova. No, zbog kako tvrde eko aktivisti zastarjele tehnologije njegov rad - plaćaju stanovnici Rijeke i okolice. I to skupo.

Hoće li nakon Rijeke poskupljenje zahvatiti i druge gradove?

„Ovo što se dogodilo u Rijeci uskoro bi moglo zadesiti i stanovnike drugih gradova. Jer, do sada se otpad zbrinjavao odlaganjem, što je najjeftiniji, ali i ekološki najmanje prihvatljiv način. Izgradnjom pogona poput Marišćine obrada otpada poskupljuje i to dakako na kraju plaćaju krajnji korisnici - građani. Situacija bi mogla biti povoljnija po građane da se što prije uvede odvajanje otpada i naplata odvoza prema količini neodvojenog. Iz ekološke udruge pozivaju Riječane da plate iznos kao i dosada, a na sporni dio, uvećanje od 109 posto ulože prigovor za što su pripremili obrazac na svojim internetskim stranicama. Do okončanja postupka komunalno poduzeće ne smije prisilno naplatiti dugovanje. A oni se nadaju da će sudovi presuditi u korist građana. Dobra je vijest pak da bi se u skoro vrijeme trebao promijeniti način obračuna odvoza otpada - neće se više plaćati po metru četvornom nego po količini otpada, pa se računi ipak bar djelomično umanjeni“, izvijestio je Balen.

