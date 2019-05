Na ekskluzivnu večeru zatvorenog tipa koju pripremaju vrhunski chefovi u Milanu pozvana je i ekipa Dnevnika Nove TV.

Menu koji je tajan do same večere zatvorenog tipa, na koju je pozvana ekipa Dnevnika Nove TV, pripremaju chefovi s Michelinovom zvjezdicom. "Four hands dinner" zajedno pripremaju vrhunski chefovi - talijanski Luigi Taglienti i hrvatski Deni Srdoč. Njihova jela probat će usko specijalizirani gosti među njima i najpoznatiji talijanski gastro influenceri.

Hrvatska turistička zajednica stupila je u kontakt s vodstvom Michelina kako bi ih motivirali da prepoznaju Hrvatsku kao propulzivnu i popularnu turističku destinaciju s izvrsnom i raznovrsnom eno gastro ponudom, na čijem se razvoju i promociji zaista dugo radi. S obzirom na to da su kriteriji Michelina vrlo strogi, odabir i selekcija restorana i regija koja se provodi u velikoj su tajnosti.

Restoranima Noel (Zagreb) i Draga di Lovrana (Lovran) u ovoj godini dodijeljena je prestižna Michelinova zvjezdica, dok su restorani Pelegrini (Šibenik), 360º (Dubrovnik) i Monte (Rovinj) uspješno zadržali svoje zvjezdice.

Također, lista s oznakom Bib Gourmand sada broji ukupno osam restorana, što je dvostruko više u odnosu na prošlu godinu, dok oznaku Michelin Plate ove godine nosi ukupno 50 restoran.

Rezultat je to tajnog obilaska hrvatskih restorana od strane profesionalnih Michelinovih inspektora. Popis za Hrvatsku objavljen je na stranicama Michelin, globalno najznačajnijeg i najpriznatijeg vodiča za restorane.

''Izuzetno nas veseli što Hrvatska danas ima čak pet restorana s prestižnom Michelinovom zvjezdicom. Nakon Rovinja, Dubrovnika i Šibenika, zvjezdice su zasluženo dobili Kvarner i Zagreb. Zvjezdice i preporuke hrvatskim restoranima dokaz su da naša gastronomska scena zadovoljava vrlo zahtjevne međunarodne kriterije kvalitete, ali i da smo u svijetu sve više prepoznati po kvalitetnoj gastronomskoj ponudi. Ovo je nama u HTZ-u ujedno snažan poticaj za daljnji razvoj i promociju ovog segmenta ponude diljem svijeta'', rekli su u HTZ-u.

Michelinove oznake Bib Gourmand uz prošlogodišnje restorane Konoba Mate (Korčula), Dunav (Ilok), Vuglec Breg (Krapina) i Konoba Fetivi (Split), u ovoj godini dobili su Batelina (Banjole), Konoba Vinko (Konjevrate), Agava (Zagreb) i TAČ (Zagreb). Riječ je o oznaci koja se dodjeljuje restoranima koji nude kvalitetne menije po pristupačnim cijenama.

Inače, čak 93 posto turista tijekom svog putovanja doživi ''posebno iskustvo vezano uz hranu i piće'' što ukazuje da je eno-gastronomija sadržaj za koji su gotovo svi turisti zainteresirani, a također gastronomija je u samom vrhu motiva dolaska gostiju u našu zemlju.

S večere koju danas pripremaju vrhunski chefovi - Deni Srdoč i Luigi Taglienti, uživo će se u Dnevnik Nove TV iz Milana javiti reporterka Valentina Baus.