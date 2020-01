Velike reformske zalogaje koje je zagrizla još na početku svog mandata, Plenkovićeva Vlada rješavat će i u ovoj, izbornoj godini. Ministri su i u petak podvukli crtu pod učinjeno, ali i pobrojali prioritete. Planova je mnogo, samo je pitanje jesu li ostvarivi?

Šef Vlade koji na sjednicu rijetko stiže na vrijeme, s europskom palicom u rukama, ubacuje u petu brzinu. U novoj godini bez kašnjenja.

"Očekujem puno rada i puno entuzijazma na provedbi ove važne zadaće!", rekao je premijer Andrej Plenković.

No to nije jedina takva zadaća. Ministari su u petak bili na raportu i zbog reformi. Dorađivat će se mirovinska od koje se pod pritiskom sindikata odustalo.

"Mi smo najavili uvođenje nacionalne mirovine, mjere aktivne politike zapošljavanja koje ćemo korigirati i tijekom sljedeće godine. Otvarat ćemo zasigurno i Zakon o radu'', kaže Josip Aladrović, ministar rada i mirovinskog sustava. Na pitanje je li to prekrupan zalogaj za njega, ministar odlučno odgovara: ''Ne''.

Regulacija rada nedjeljom nije jedino o čemu će se, čini se, pričati i u izbornoj godini. Radi se i na povećanju minimalne plaće. ''Ne bi trebali izbori biti nekakav presudni faktor!", kaže ministar financija Zdravko Marić. Čekaju se i efekti porezne i reforme javnih financija. Ministar Marić u čijim je rukama novac vidi pomake. "Poanta nacionalnog plana reformi nije samo dajte kvačicu, dal' ste ispunili ovo ili ono, nego u konačnici kakvi su rezultati!"

Daleko su od idealnih kad je riječ o zaostalim sudskim predmetima. Broj neriješenih je iznad 400 tisuća. Prioriteti su isti. "Digitalizacija! I dalje moramo doći na još veću razinu", kaže ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković.

Velika očekivanja bila su i oko imovine, ali nijedan ministar do sada nije uspio utvrditi što država ima, kao ni unovčiti mrtvi kapital dosad procjenjen na više od 30 milijardi eura. Sada se izrađuje registar.

"Kod nas će biti nekretnine i pokretnine plus udjeli u trgovačkim društvima i to će biti popisano. Ono što se neće bilježiti to su poljoprivredna zemljišta i stanovi dani na upravljanje", rekao je Mario Banožić, ministar državne imovine.

Kupovina borbenih lovaca ostaje visoko na listi želja. Za nekoliko dana i službeno će tražiti ponude, ali još ne otkrivaju koliko planiraju potrošiti. "U ovom trenutku zaista ne znam, taj proces je u tijeku", kaže ministar financija.

Zbog smeća će trebati izbjeći europske penale. "Borba s gospodarenjem otpadom će trajati do 31.12. siguran sam!", kaže Tomislav Ćorić, ministar zaštite okoliša.

Dijagnozu znaju. Ne i terapiju za zdravstvo koje je kraj godine dočekalo s minusom od oko 8 milijardi kuna. Liste čekanja nisu smanjene. Ministar se hvali većim investicijama. "U prvi plan stavljamo izgradnju nacionalne dječje bolnice i pokrećemo izgradnju novih sveučilišnbih bolnica u Splitu Zagrebu Rijeci i Osijeku", kaže ministar zdravstva Milan Kujundžić.

Mnogo je planova koji se poklapaju i s izborima. Na proljeće nas očekuje nova provjera - koliko su teoriju pretvorili u praksu.

