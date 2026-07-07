Recikliranje postaje dobra investicija: Evo kako učinkovitije gospodariti otpadom

Ulaganja u sustave gospodarenja otpadom posljednjih godina postaju jedan od ključnih preduvjeta za razvoj održivog gospodarstva. Dodatni poticaj donosi otvoreni EU-ov natječaj "Izgradnja i opremanje postrojenja za obradu reciklabilnog otpada", koji je namijenjen tvrtkama koje planiraju ulagati u modernu industrijsku opremu, reciklažna postrojenja i tehnologije za obradu otpada.

Cilj poziva je povećati kapacitete za recikliranje stakla, papira i kartona, metala, plastike, drva, biootpada, tekstila, otpadnih guma, otpadnih ulja i višeslojne ambalaže te smanjiti količine otpada koje završavaju na odlagalištima.

Za poduzeća koja žele unaprijediti svoje procese obrade otpada Minelli industrijska i reciklažna oprema, dostupna kroz Genesis Grupu, predstavlja rješenje namijenjeno radu u zahtjevnim industrijskim pogonima, komunalnim sustavima, reciklažnim dvorištima i postrojenjima za obradu otpada.

Posebno se ističu Minelli bageri i hidraulični priključci, razvijeni za manipulaciju, sortiranje, utovar i pripremu različitih vrsta materijala. Više o njima možete doznati na stranici Bijelo Jaje.

Učinkovitost reciklaže počinje kvalitetnom opremom

Uspješna reciklaža ne ovisi samo o raspoloživom prostoru ili ispunjavanju administrativnih uvjeta nego prije svega o tome koliko je oprema prilagođena stvarnim potrebama pogona. Kada strojevi nisu dovoljno snažni, precizni ili pouzdani, povećavaju se zastoji, rastu operativni troškovi, a smanjuje se ukupna produktivnost.

GENESIS GRUPA d.o.o. Foto: PR

Reciklažna postrojenja svakodnevno obrađuju različite vrste otpada i suočavaju se s promjenjivim količinama materijala, zbog čega je potrebna oprema koja može odgovoriti na zahtjeve brzog premještanja tereta, rada u ograničenom prostoru i kontinuiranog pogona.

Upravo zato investitori sve češće gledaju dugoročnu isplativost strojeva, odnosno njihovu pouzdanost, jednostavnost održavanja i mogućnost prilagodbe različitim poslovima.

Minelli bageri, u kombinaciji s odgovarajućim hidrauličnim priključcima, omogućuju obavljanje više faza procesa – od prihvata otpada i manipulacije materijalom, preko sortiranja i pripreme, do utovara i daljnje obrade.

EU-ova sredstva kao prilika za modernizaciju postrojenja

Poziv za izgradnju i opremanje postrojenja provodi se u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., a usmjeren je na razvoj kružnog gospodarstva i povećanje kapaciteta za recikliranje. Prema objavljenim informacijama, prihvatljiva su ulaganja u infrastrukturu i tehnologije za recikliranje, uključujući nabavu opreme, njezinu montažu, puštanje u rad te građevinske zahvate potrebne za instalaciju.

Rok za prijavu projekata predviđen je do 24. kolovoza 2026. godine u 12 sati, dok vrijednost potpore može iznositi od 100.000 eura do 1,6 milijuna eura po projektu.

GENESIS GRUPA d.o.o. Foto: PR

Takva sredstva posebno su važna tvrtkama koje već posluju u sektoru gospodarenja otpadom, ali žele povećati kapacitete, automatizirati procese ili smanjiti operativne troškove. Ulaganje u kvalitetnu opremu pritom može značajno ubrzati prihvat materijala, povećati sigurnost zaposlenika i poboljšati kvalitetu reciklirane sirovine.

Minelli bageri kao dio suvremenih reciklažnih sustava

U modernim reciklažnim postrojenjima bager više nije isključivo građevinski stroj, već važan dio proizvodnog procesa koji mora raditi pouzdano u zahtjevnim uvjetima. Prašina, buka, intenzivan rad i velike količine materijala zahtijevaju strojeve koji omogućuju precizno upravljanje, stabilnost i jednostavno korištenje različitih hidrauličnih priključaka.

GENESIS GRUPA d.o.o. Foto: PR

Takvi se strojevi koriste za manipulaciju glomaznim otpadom, utovar plastike, metala, drva i papira, razdvajanje materijala prije obrade te opsluživanje drobilica, separatora, transportnih sustava i skladišnih zona. Njihova najveća prednost je fleksibilnost jer jedan stroj, uz odgovarajući priključak, može preuzeti više različitih zadataka, čime se smanjuje potreba za dodatnom mehanizacijom i racionalnije koristi raspoloživi prostor.

Hidraulični priključci povećavaju produktivnost

Učinkovitost reciklažnog procesa u velikoj mjeri ovisi i o odabiru hidrauličnih priključaka. Različite vrste otpada zahtijevaju različite načine obrade, pa se za rad koriste hvataljke, grabilice, škare, magneti i drugi specijalizirani alati koji omogućuju sigurniju i bržu manipulaciju materijalima.

Pravilno odabrani priključci smanjuju opterećenje strojeva, ubrzavaju radne procese i doprinose većoj sigurnosti zaposlenika. U konačnici to znači manje zastoja, bolju organizaciju rada i stabilnije funkcioniranje cijelog postrojenja.

GENESIS GRUPA d.o.o. Foto: PR

Genesis Grupa ponudom industrijskih strojeva, Minelli bagera, hidrauličnih priključaka i servisne podrške pomaže poslovnim korisnicima odabrati opremu koja odgovara stvarnim potrebama njihovih pogona, a ne samo tehničkim specifikacijama.

Dobro planiranje ulaganja donosi dugoročnu isplativost

Prije prijave na EU-ov natječaj važno je detaljno analizirati vrstu otpada koja će se obrađivati, očekivane količine materijala te raspoloživi prostor unutar postrojenja. Oprema mora biti usklađena s kapacitetima linije, mogućnostima skladištenja i sigurnosnim zahtjevima kako bi investicija dugoročno ostvarila puni potencijal.

Prilikom odabira strojeva potrebno je uzeti u obzir očekivane količine otpada, dominantne vrste materijala, način manipulacije i obrade, prostor za manevriranje te troškove održavanja i dostupnost servisa. Takav pristup omogućuje da modernizacija donese stvarne rezultate u obliku veće produktivnosti, manjih operativnih troškova i stabilnijeg rada tijekom cijelog životnog vijeka opreme.

GENESIS GRUPA d.o.o. Foto: PR

Industrijska oprema važan je dio kružnog gospodarstva

Kružno gospodarstvo ne završava odvajanjem otpada, nego njegovom učinkovitom preradom u novu sirovinu. To zahtijeva pouzdanu industrijsku opremu, kvalitetno projektirane procese i tehnologiju koja može odgovoriti na svakodnevne izazove reciklaže.

Minelli industrijska i reciklažna oprema tako je jedno od rješenja za tvrtke koje žele modernizirati sustave gospodarenja otpadom, povećati učinkovitost poslovanja i smanjiti operativne troškove.

U kombinaciji s aktualnim mogućnostima EU-ova sufinanciranja, ulaganje u suvremenu opremu može biti važan korak prema produktivnijem, sigurnijem i okolišno odgovornijem poslovanju. Više informacija pronađite na stranici Bijelo Jaje.