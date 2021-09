Vodeći trgovački lanac na Jadranu svojim kupcima pripremio je izvrsne recepte za zimske delicije koje će osvojiti i zahtjevne gurmane.

Priprema zimnice vratila se na velika vrata zahvaljujući zaljubljenicima u tradiciju, ali i osviještenim pojedincima koji u svojoj smočnici žele imati spremne zdrave domaće zalihe namirnica. Također, poznato je da gotovo svako mjesto ima svoje običaje i recepte, a mnogi od njih prenose se s koljena na koljeno i vješto čuvaju. No, ne brinite se, ako nemate spremne recepte ili pak želite isprobati nešto novo, u nastavku donosimo neke od odabranih recepata i trikova chefa Gorana Mušure za stvaranje pravih zimskih delicija. Više recepata dostupno je na mrežnoj stranici Studenca.



Pečene ukiseljene paprike



Jednostavna priprema i bogatstvo paprika vitaminom C, koji se ne gubi zamrzavanjem i kiseljenjem, čini pečene ukiseljene paprike odličnom salatom i dodatkom uz različita jela, od variva i roštilja pa sve do sendviča.





Kiseljenje je jednostavan i brz proces, a potrebne namirnice – voda, ocat, sol, šećer i papar – dostupne su u gotovo svakom kućanstvu. Brzo kiseljenje koje koristimo najsličnije je mariniranju, otkriva chef Mušura te dodaje kako se ono osjetno razlikuje od ukiseljenih proizvoda koje možemo kupiti u prodavaonicama jer je smjesa u kupovnim proizvodima kiselija.Također, proces kiseljenja primjenjiv je na mnogobrojno povrće i voće. Primjerice, izvrstan je za šparoge, ciklu, mrkvu, šampinjone, rajčice, mahune, cvjetaču, borovnice, grožđe, jagode, ali i za lubenicu. Popis namirnica je dug, a s obzirom na to da je smjesa za kiseljenje jednostavna i sastoji se od samo nekoliko sastojaka, po želji ih bez problema možete mijenjati. Za slađi ukiseljeni proizvod potrebno je povećati udio šećera u smjesi, a za posebne arome mogu se dodati razni svježi ili suhi začini poput lovorova lista, crnog papra, češnjaka, sjemenki čilija, cimeta i drugih, a svaki će kiseljenju dati posebnu notu.Nektarine su nježno voće bogato vitamina i antioksidansima, a idealne su za pripravu domaće marmelade koja će u zimskim mjesecima svaki doručak ili užinu učiniti slađom. Pripremom domaće marmelade sačuvat će se okusi i mirisi voća te je u njima moguće uživati tijekom cijele godine.Da bismo napravili dobru marmeladu ili džem, potrebno je znati da na to utječe prirodni sastojak – pektin. On se nalazi u voću i povrću, a u kombinaciji sa šećerom i kiselinom (limunovim sokom) stvara se džem ili marmelada. U voće koje je prirodno bogato pektinom, primjerice, jabuke, citruse i šljive, a uz to sadrži i kiseline, nije potrebno dodavati kiselinu kako bismo dobili marmeladu. S druge strane, voću koje sadrži male količine pektina, a visoke količine kiseline, poput marelica ili breskvi, korisno je dodati limunov sok. Tako dodajemo pektin i kiselinu iz limuna kako bismo dobili marmeladu. Šećer je važan sastojak jer služi kao konzervans i zahvaljujući njemu moguće je očuvati marmelade i džemove duže vrijeme.Važno je znati da nije preporučljivo smanjivati navedene količine šećera iz recepta, kako se ne bi narušio dug rok trajanja. Također, za marmelade i džemove najbolje je koristiti bijeli kristalni šećer, dok se kod kiseljenja za drukčiju aromu može koristiti i smeđi šećer. Uz to, važno je koristiti sterilizirane staklenke, u suprotnom pojedine bakterije brzo će pokvariti proizvod. Da bi se staklenke sterilizirale, mogu se kuhati u kipućoj vodi od 20 do 30 minuta, zajedno s poklopcem, ili ih je preporučljivo mokre staviti u pećnicu na 120 stupnjeva do 25 minuta.Neuobičajena zimska delicija, sušene rajčice u maslinovu ulju, pravi je izbor za gurmane koji se ne drže samo klasičnih pripravaka za zimnicu. Sušena rajčica oplemenit će mnoga jela, ali i vizualno ukrasiti svaki tanjur. Uz recept chefa Mušure priprema je laka, kako za iskusne majstore u kuhinji tako i za entuzijastične početnike.Sada kada ste se opskrbili odličnim receptima i trikovima, svratite u obližnji Studenac i pribavite sve sastojke za savršenu zimnicu. Studenac , kao vodeći maloprodajni lanac na Jadranu, proteklih godina neprestano ulaže u poboljšanje svojeg asortimana, usluga, ali i posebnih promotivnih programa radi ispunjavanja potreba svojih kupaca. Za više informacija, pratite kanale Studenca koji do kraja mjeseca donose niz sjajnih recepata i ideja kako što uspješnije pripremiti zimske delicije.