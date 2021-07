U Domovinskom pokretu vrije nakon neopozive ostavke Miroslava Škore, a razne teorije odlaska se nižu - od ucjena do sukoba. S ostavkom se, pak, ne miri njegova sestra i saborska zastupnica, koja traži da ode Škorin zamjenik!

"Kad ne budem dalje mog'o, kad se umorim...", pjevao je nekad Mirosav Škoro. A danas šuti.

No, njegova sestra ne miruje. Potez razumije: "On je malo umoran od svega. On ostaje u stranci", rekla je Vesna Vučemilović.

Ali ostavku ne prihvaća: "Ja vjerujem da će on ostati kad napuni baterije", dodaje sestra.

Ostavku, kaže, nisu potvrdila stranačka tijela. Sve joj je sumnjivo.

"On je prije par dana stavio jednu poruku koja je afirmativna i okrenuta budućnostu. Onda jučer iznenada ta ostavka - vrlo brzo je PR smislio neku zahvalu emotivnu - kao da su neki ljudi nešto znali. A mi najbliži nismo ništa znali", nastavlja.

Povukao se i glavni tajnik stranke. Iz moralnih razloga, jer ga je Škoro imenovao.

"Sukoba unutar Domovinskog pokreta nema, DP će iz ovog izaći još snažniji i jači", poručuje Darijo Žepina.

I Stipo Mlinarić uvjerava - nema sukoba Škore i njegova zamjenika Marija Radića.

"Vrijeme sve pokaže. Ne vidim ja tu nikakav sukob", kaže Mlinarić.

Do izbora novog vodstva najesen - stranku vodi Radić. Tvrdi - neće se kandidirati za predsjednika. Vučemuilović ga proziva, tvrdi da treba podnijeti ostavku, no on ne želi pred kamere. Poručuje - to su ishitreni zahtjevi, koji bi doveli do blokade rada stranke.

Na pitanje vidi li se na čelu Domovinskog pokreta, Mlinarić kaže da o tome nije razmišljao te da nema ambiciju biti predsjednik stranke.

Ivan Penava o ostavci je čuo iz medija.

"Iznenadila me apsolutno ta vijest, nisam je imao na radaru, nisam imao u primisli. I žao mi je zbog toga", rekao je Penava.

Suverenisti su sa Škorom na listi za sabor osvojili četiri mandata. Za jesen najavljuju suradnju s još nekoliko desnih stranaka.

"Nema raslojavanja, nego Hrvatski suverenisti stabilno idu dalje - ne raslojavanje već ujedinjenje i rast", najavljuje Hrvoje Zekanović.

Stranku osniva i dvojac koji je početkom godine - zbog neslaganja s vodstvom - napustio Škorin saborski Klub.

U idućim danima, vrhu stranke Škoro će morati objasniti razloge naprasnog poteza. A onda - borba za dio političkog kolača počinje.