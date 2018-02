Uber vozi protuzakonito. U presudama Visokog prekršajnog suda u Zagrebu navodi se da vozači Ubera nisu imali licencije, nisu označili vozila i nisu imali taksimetar.

U pripremi je novi zakon koji bi trebao urediti tržište taksi prijevoza. Jedni u njega vjeruju, dok drugi ističu kako se ništa neće promijeniti.

Bez licence, bez oznake i bez taksimetra. Visoki prekršajni sud novčano je zbog toga kaznio Uberove vozače i njihove tvrtke. Pri tome pravna osoba, odnosno fizička osoba koja je vlasnik vozila ili njime upravlja ne posjeduje licenciju za prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu ili su zatečeni u obavljanju takvog prijevoza bez dozvole kada je to utvrđeno propisom jedinice lokalne samouprave.

Uber ovo nije htio komentirati. Ni taksisti nisu "presretni". "Ove presude nama ništa novo neće donijeti, u smislu da će se Uber sankcionirati, jer činjenica i da novi zakon koji je u fazi izrade da nije donešen", ističe Božo Miletić iz udruženja obrtnika autotaksi prijevoza.

Ne baš uredno tržište taxi prijevoza, trebao bi urediti upravo najavljeni novi zakon. "Mi pričamo o nekom zakonu koji u budućnosti treba doći, a s ove strane imamo firmu koja nezakonito radi u RH već preko dvije godine, činjenica je da ta firma u koliko im i u budućnosti ne bude zakon novi odgovarao će jednako kršiti kao i ovaj do sada", kaže Miletić.

Zakon bi trebao biti na snazi do početka turističke sezone ističu u Ministarstvu prometa. "Ministarstvo se vodilo logikom da svi rade pod jednakim tržišnim uvjetima, znači jednaka pravila za sve i to je nešto od čega ministarstvo neće odustati. Moramo naglasiti da smo podigli kazne u novom prijedlogom, novog zakona za sve one koji budu kršili zakon i ne budu se držali zakonskih okvira", ističe Mario Madunić, pomoćnik ministra prometa.

Doznajemo da su uberovci kažnjeni u jednom slučaju s 10 tisuća kuna, a u drugom s 25 tisuća kuna, a u Ministarstvu prometa kažu kako će kazne u novom zakonu biti još veće.