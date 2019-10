Dobar način za rješavanje stresa je odlazak u Ravne kotare. Mir, tišina, odlična hrana i piće i stres nestaje za tren.

Iako smo već duboko zagazili u jesen, zadarsko zaleđe još uvijek je na meti gostiju. ''Tko ima goste u desetom mjesecu, taj je kralj u turizmu'', kaže Mladen Dubravica, vlasnik kuće za odmor u Stankovcima.

Ravni kotari upravo ovih dana pišu turističku povijest. ''Mi ćemo ove godine prvi put premašiti brojku od 100.000 noćenja. U kućama ih je već više od 250'', kazao je direktor Turističke zajedničke Ravni kotari Vanja Čvrljak.

U jednoj od kuća odmaraju se i dvije Njemice koje su za dvotjedni odmor iz snova odabrale Stankovce. Odmaraju se daleko od gradske vreve, a u obližnje gradove idu na izlete. ''Danas ćemo u Šibenik. Želimo vidjeti gdje se snimala Igra prijestolja, katedralu'', govori Heike Nowack, turistkinja iz Njemačke.

Turisti vole domaću hranu

Turisti žele znati i sve o kraju u kojem borave. ''To su objekti sve stari više od 100 godina. Neki su bili za ovce, neki za krave. Neki su bili štale za sijeno'', kaže Mladen Dubravica.

Sada su svi ti prostori su svi za turiste i to one dubljega džepa. Tjedan dana odmora u oazi mira stoji i do 10.000 kuna. ''To su gosti boljeg i višeg standarda koji traže mir i tišinu, spokoj, a opet da im je sve blizu'', govori Vanja Čvrljak. Sve je to, kaže, zalog Ravnih kotara za sjajnu turističku budućnost.

Nova poznanstva u ovom se kraju ipak najbolje stvaraju uz autohtone namirnice. ''Sviđa im se što im dajemo nešto lokalno, nešto autohtono, kako naša jela, tako i ravnokotarska vina. Ugostiteljstvo i poljoprivreda zajedno imaju dobru budućnost'', govori vlasnik agroturizma u Polači Jerko Prtenjača.

Adut je ovog kraja, osim bogate tradicije, i netaknuta priroda.

