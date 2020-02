Onaj tko podere hrvatsku zastavu bit će kazneno prijavljen. Tko oskvrne hrvatski grb, također. No, kako dokazati da ste poderali - hrvatsku himnu? Odgovor na to pitanje pokušao je dati ravnatelj opere HNK Osijek Filip Pavišić.

Sudovi i odvjetnici bavit će se izvedbom himne na inauguraciji jer je nekome palo na pamet prijaviti Josipu Lisac zbog njezine izvedbe. No, kako razlučiti što je umjetničko, a što kazneno djelo?

Ravnatelj opere HNK Osijek Filip Pavišić napominje kako je himna zaštićena zakonom.

"Dakle u Ustavu je uvršteno da se himna mora izvesti onako kako je napisana i tekst. Sukladno tome, moglo bi se tumačiti da je kršen zakon. Treba vidjeti koje su sankcije i na koji način se zakon krši. Strogo gledano je", smatra. Zakon kaže i da je zabranjeno poderati državnu zastavu, no kako se, figurativno, može poderati himna i tko treba odlučiti da je himna, uvjetno rečeno, poderana?

Pavišić postavlja pitanje zbog čega je uopće dovedeno do toga da je himna u zakonskom obliku? Po njegovoj procjeni razlog leži u tome da se ne bi svatko prihvatio tog posla i himnu interpretirao na svoj način ili ubacivao svoj tekst da više nije prepoznatljiva.

"Ja osobno smatram da je Josipa Lisac umjetnica s dugogodišnjim pedigreom i sumnjam da je njezina namjera bila tako nešto napraviti. Gdje je granica lijepog ukusa ili povrede pravilnika, to netko drugi mora podvući crtu", napominje.

Objasnio je i kako se himna mora izvoditi. "Jedna vrsta dostojanstva i digniteta mora biti uvijek. Primjerice u SAD-u se himna različito interpretira na sportskim događajima, a ne sjećam se da je itko potegao pitanje je li to loše.

Josipa Lisac je bila dosljedna sebi. Mogu reći da je avangardno otišla naprijed, no više od toga ne bi rekao".

Umjetnost podrazumijeva i slobodu te autorski izričaj, no kako odrediti gdje je granica? Pavišić ističe: "Teško. Ja sam slušao to i ne bih to nazvao degutantnim ili ružnim.

Daleko od toga da je himna bila izvedena onako kako bi trebala.

Tekst i melodija se nisu baš previše razumijeli. Tko može tu reći što je tu točno lijepo ili ružno? Nek svatko za sebe to kaže. Što kaže zakon to je druga stvar", uvjeren je.

