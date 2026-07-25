Cijene goriva idu gore, stručnjak poručuje: "Nemojte puniti kanistre, umjesto toga odustanite od vožnje"

Posljednji podaci i projekcije pokazuju kako bi gorivo moglo postati još veći izdatak, osobito u jeku sezone godišnjih odmora. Govoreći o tome koliko država ima prostora za pomoć, Dražen Jakšić ističe da Vlada još uvijek ima instrumenata.

"Država naravno može intervenirati, kao što je i do sada radila na maloprodajne cijene derivata na pumpama. Ona je to radila zapravo kombinacijom ograničavanja marži distributera, ali isto tako i odricanjem određenih davanja, dakle smanjenjem trošarina. Vlada tu sigurno ima još prostora zato što je udio države u konačnoj cijeni goriva na pumpama popriličan", pojasnio je Jakšić.

Granice državne intervencije i opasnost od zaduživanja

Ipak, upozorava da takve mjere ne mogu trajati u nedogled jer država ne može utjecati na globalno tržište.

Dražen Jakšić - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

"Ono na što država ne može nikako utjecati, to su cijene na međunarodnim tržištima. Cijena po kojoj mi kupujemo barel nafte - na to država nema nikakav utjecaj. Ako mi nastavimo kupovati jednaku količinu nafte, a to znači trošiti jednaku količinu goriva na našim crpkama, mi ćemo taj trošak u svakom slučaju morati platiti. Dio se odnosi na smanjenje proviznih marži trgovaca, ali dio na smanjenje proračunskih prihoda koje će onda Vlada morati nadoknaditi na neki drugi način - u principu zaduživanjem jer narast će državni proračunski deficit, ili naravno odricanjem od nekih drugih ulaganja koja su bila predviđena proračunskim sredstvima", naglasio je.

Komentirajući mogućnost uvođenja tzv. "plivajućeg PDV-a", Jakšić napominje da svaka intervencija ima svoju cijenu te da ne bi trebala dugo trajati.

"Sve te mjere znače zapravo smanjenje proračunskih prihoda i na neki način davanje slike da je situacija zapravo normalna, ali ona nije normalna. Od početka ove krize vrlo se jasno zna da je najbitnija varijabla zapravo vrijeme - koliko će dugo ona trajati i koliko će dugo poremećaj opskrbe trajati. Što bude dulje trajalo, to će sve biti teže. Mislim da je dobro da cijene odu nešto prema gore zato da se smanji potrošnja goriva jer to je jedini način na koji možemo smanjiti ukupan trošak za hrvatsko društvo", ističe stručnjak.

Cijene goriva Foto: Dnevnik Nove TV

Kakve su zalihe i zašto su uvedena ograničenja na crpkama?

Što se tiče stanja sa zalihama, Jakšić umiruje javnost i navodi kako nema razloga za paniku.

"Nema mjesta za zabrinutost. Mi smo u skladu s našim obvezama o čuvanju 90 dnevnih zaliha nafte i naftnih derivata. U ovom slučaju nema govora o nekakvim nestašicama niti je to bilo pitanje od početka ove krize", kazao je.

Osvrnuo se i na odluku naftne kompanije koja je ograničila točenje goriva na 300 litara.

"To je napravljeno upravo zato da se spriječi skladištenje, odnosno stvaranje zaliha kod potrošača. U ovom ljetnom vremenu, kada je povećana potrošnja zbog brojnih turista na našoj obali, imamo pojedinačne logističke probleme u dostavi. Cilj je da lokalno ne dođe do takvih problema i da ljudi ne stvaraju zalihe", pojašnjava Jakšić.

Dražen Jakšić - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Savjet vozačima: umjesto kanistra - štednja

Na pitanje što poručiti vozačima koji razmišljaju o punjenju kanistara i stvaranju zaliha, Jakšić poručuje da je rješenje u promjeni navika.

"Poručio bih mu zapravo da razmisli kako može smanjiti potrošnju. Da razmisli kako može u idućem tjednu odustati od možda dvije vožnje automobilom i zamijeniti ih biciklom, pješke ili javnim prijevozom. Ako uspije smanjiti potrošnju za 10 posto, smanjit će svoj račun za 10 posto. I to je jedina prava mjera koja nam može pomoći u ovom trenutku, to je štednja", poručuje.

Hoće li poskupjeti prijevoz i hrana?

Rast cijena goriva neminovno se preliva i na ostatak gospodarstva, a prvi su na udaru prijevoznici.

Dražen Jakšić - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

"Porast cijena energenata vuče za sobom porast cijena određenih usluga i proizvoda, naravno ovisno o tome koliku komponentu oni imaju u ukupnim troškovima. Kod prijevozničkih usluga trošak goriva je najznačajniji i u tom segmentu se mogu očekivati novi porasti cijena ako dođe do daljnjeg rasta cijena energenata", kazao je Jakšić.

Na pitanje što će građani prvo osjetiti - skuplju hranu ili prijevoz - zaključuje:

"Prvo će vjerojatno osjetiti prijevoz, a zatim hranu. Ali onda neka pokušaju supstituirati prijevoz nekim drugim, alternativnim načinom kako bi uštedjeli upravo na prijevoznim troškovima i na potrošnji goriva."