Ranko Ostojić jednom objavom ismijao uhićenog Šimića: "Kao roditelj suosjećam s Adamom i Evom"

Bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić oglasio se na Facebooku nakon što je nekadašnji hrvatski nogometni reprezentativac Dario Šimić uhićen u antikorupcijskoj akciji USKOK-a i policije.

U objavi se osvrnuo na vijest o uhićenju te napisao:

"Kao roditelj suosjećam s Adamom i Evom, nije lipo kad ti se potomak bavi kriminalom. A i njegov brat Josip također", napisao je.

Šimić je nakon nogometne karijere pažnju javnosti izazivao javnim istupima. Jedan od od njih bio je i njegov govor o papi Franji, Crkvi i referendumu o braku 2013. godine. Tada, među ostalim, govorio o Adamu i Evi, Noi i Crkvi. Posebno se proširila njegova rečenica o potomcima Adama i Eve s Noinе arke.

"Još od Adama i Eve, vjerujem da sam potomak Adama i Eve, iz Noine arke, i na taj način znam otkud sam i znam kuda idem", izjavio je Šimić.

Uz Šimića su u istoj akciji uhićeni i Neda Livljanić, bivša voditeljica Odjela za turizam pri Službi za gospodarstvo i imovinskopravne poslove Ureda državne uprave Šibensko-kninske županije, te Marin Mikšić, potpredsjednik Hrvatske seljačke stranke (HSS).

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