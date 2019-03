Radna skupina za brendiranje Hrvatske pri kraju je s poslom i uskoro će Vladi i javnosti ponuditi preporuke - kako skrojiti jedinstven i u cijelom svijetu prepoznatljiv nacionalni brend. Bez takvog brenda, u raznim dalekim dijelovima svijeta - svatko na svoj način stvara sliku o Hrvatskoj - bila ona dobra ili loša.

Kad mi kažemo Hrvatska, turisti kažu: ''sport i Igra prijestolja'', ''jako lijepo mjesto'', ''dobra hrana'', ''lijep krajolik'', ''domoljublje''...

Sport, prirodne ljepote - to su najčešće riječi koje ćemo čuti od turista u Hrvatskoj, no zaista ćemo rijetko, na spomen riječi Hrvatska, od njih čuti na primjer- domovina Nikole Tesle.

Osim Nikoli Tesli Hrvatska je domovina bila i dobitnicima nobelove nagrade za kemiju Lavoslavu Ružički i Vladimiru Prelogu ili pak Ruđeru Boškoviću koji je u fizici razvio teoriju sile.

Sport je zasad najbolja reklama. Nakon svjetskog srebra u nogometu za Hrvatsku su čuli i u onim najudaljenijim kutevima zemlje gdje je dosad možda još bila nepoznata. Za marketing se pobrinula i predsjednica pa je svojim opuštenim navijanjem punila svjetske medije, a političkim moćnicima dijelila dresove.

Stručnjaci za marketing su izračunali kako je popularnost Hrvatske na internetu za vrijeme prvenstva imala reklamnu vrijednost od 600 milijuna dolara. Građani bi da hrvatski brend bude: more, nošnje, sport, kultura…

Tu su i proizvodi koje koristi cijeli svijet. Uz kravatu tu je penkala - Slavoljuba Penkale, padobran izumitelja Fausta Vrančića, torpedo Ivana Lupisa.

No sve je to neiskorišteno ističe Božo Skoko iz radne skupine za brendiranje Hrvatske: ''Percepcija Hrvatske je isključivo kroz njezine prirodne ljepote i doprinose turizmu. Sport je nešto što nam daje dodatni input no svi ostali parametri jednostavno su nepoznati, a imamo toliko potencijala koje bi mogli izbaciti u prvi plan.''

Ne treba zaboraviti ni mnogima omiljene pse Dalmatinere. Danas je Hrvatska 76. po vrijednosti nacionalnog brenda.

Šefica radne skupine za brendiranje: "Sredinom travnja prezentirat ćemo smjernice"

Profesorica Dubravka Sinčić Ćorić, čelnica radne skupine predsjednice Republike za brendiranje Hrvatske, kaže da je hrvatski identitet vrlo kompleksan. "Živimo na prostoru koji je stoljećima bio atraktivan za živote mnogih kultura, učinio je da su danas naša kulturna nasljeđa, naša baština, pa tako i građevine u arhitektonsko smislu, sve to što imamo zapravo kombinacija velikog broja kultura. Kompleksan je zbog našeg mentaliteta i načina razmišljanja ljudi koji ovdje žive, pa onda i sve što taj mentalitet i stil života nose, od Slavonije, Zagorja, Istre, Dalmacije, mi smo vrlo različiti. Ta kombinacija naših različitih identiteta je ono što čini osnovu za kreiranje identiteta Hrvatske", rekla je Sinčić Ćorić gostujući u Dnevniku Nove TV, dodajući da se brend mora nasloniti na naš identitet.

Čelnica radne skupine Predsjednice Republike za brendiranje Hrvatske Dubravka Sinčić Ćorić (Foto: Dnevnik.hr)

Sinčić Ćorić kaže da se ne treba inzistirati na kompleksnosti brenda, već iz njega izvući ono što bi ciljana publika mogla najbolje prihvatiti.

"Zbog toga su sport i prirodne ljepote nešto po čemu smo izuzetno prepoznati, to je ljudima "pitko". Ne zamaraju se time tko je proizveo penkalu ili padobran", kaže Sinčić Ćorić.

Radna skupina je dosad imala pet radionica na tu temu i dosad su kao definirali turizam i sport kao ključna područja. No, treba staviti veliki naglasak na hrvatske izvozne proizvode, poznate ljude, vizionare i izumitelje.

Dodaje da većina stranaca koja dolazi u Hrvatsku prepoznaje naše ljude i stil života kao nešto što je vrlo privlačno, ležerno i relativno opušteno s velikom dozom druženja, prijateljstva i neotuđeni.

Radna skupina će krajem ožujka imati sastanak s Vladom kojoj bi trebali prezentirati do čega su dosad došli, a sredinom travnja će i javnosti prezentirati kompletan dokument sa smjernicama.

"Očekujemo da nakon toga slijedi, ne baš upute kako se oni koji žive u Hrvatskoj trebaju ponašati, ali nešto tako bi bilo jako zgodno. Jer brend nije samo vizualni identitet, neka priča koju želimo ispričati bilo kome tko dođe u Hrvatsku, to je ono što on vidi kako se mi ponašamo. I kako se od ugostiteljskog objekta, preko susjeda u nekom selu gdje je unajmio apartman, do suradnika na poslovnom sastanku Hrvati ponašaju. Ne bi bilo loše imati figurativno rečeno upute kako", kaže Sinčić Ćorić.

