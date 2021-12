Poboljšanim Q Max gorivima postići ćete veće udaljenosti i istovremeno zaštititi motor svojeg automobila te smanjiti štetne emisije.

Motori naših limenih ljubimaca, kao i sve drugo u životu, neprestano se mijenjaju. Njihov razvoj i upotreba zadnjih godina sve više ovise o zahtjevima i ograničenjima zakonodavstva koja su u najvećoj mjeri usmjerena prema smanjenju utjecaja koje upotreba goriva može imati na našu životnu sredinu.



Nove generacije suvremenih benzinskih i dizelskih motora zahtijevaju i suvremeno gorivo, a njihov razvoj mora pratiti sljedeća usmjerenja:



- smanjenje potrošnje i povećanje energetske učinkovitosti,

- brigu za očuvanje nepromijenjenih uvjeta rada motora,

- snižavanje emisija i negativnih utjecaja potrošnje goriva na okoliš.



Više prijeđenih kilometara jednim punjenjem spremnika



Optimalno odabran paket dodataka nove generacije s „Dual Action“ tehnologijom brine se o svim ključnim funkcijama dizelskog motora, od zaštite osjetljivih dijelova sustava napajanja do brzine i kvalitete izgaranja. Izuzetna kombinacija tih učinaka donosi manju potrošnju goriva i niže emisije. Ispitivanja na terenu potvrdila su da Q Max Eurodizel u optimalnim uvjetima potrošnje osigurava i do 50 prijeđenih kilometara više jednim punjenjem.



Tehnologija čišćenja Dual Action Technology



Sastavni su dijelovi motora zbog visokih temperatura, prirodnih svojstava goriva i vanjskih utjecaja podvrgnuti nastanku vrlo viskoznih i tvrdih taloga. Zbog toga dolazi do promijenjenih uvjeta koji utječu na sve ključne procese u motoru. Sve to odražava se u smanjenju snage i ubrzanja, povećanoj potrošnji goriva i većoj količini ispuštenih emisija. Zato u završnoj fazi može doći i do ozbiljnijih oštećenja motora.

U društvu Afton Chemical, s kojim Petrol surađuje već godinama, razvili su posebnu, poboljšanu formulu čišćenja i zaštite površine motora koja se temelji na tzv. Dual Action Technology tehnologiji. Radi se o jedinstvenom pristupu koji unikatnim i inteligentnim učinkom molekula postiže dvostruki učinak – čišćenje taloga s površine i istovremena zaštita površine od nastanka novog taloga.



Učinkovitim čišćenjem i zaštitom možemo usporiti, odnosno gotovo u cijelosti izbjeći neželjene procese u motoru. To znači postizanje uvjeta u kojima je moguće povećati snagu i odaziv motora te poboljšati pouzdanost djelovanja čime se povećava učinkovitost i ekonomičnost vožnje.



Ispitivanja provedena na motorima i terenu



Q Max Eurodizel premašuje zahtjeve europskog standarda za dizelsko gorivo EN 590 (SIST EN590). Ispitivanja goriva Q Max Eurodizel provedena su na motorima i terenu te su potvrdila brojna poboljšanja u odnosu na neaditivirana standardna goriva:



• do 3,7 % manja potrošnja,

• 100 % poboljšana čistoća dijelova motora,

• do 3,5 % povećanje snage i 4,4 % poboljšana odzivnost motora,

• potpuna zaštita od blokiranja injektora,

• 46 % poboljšana zaštita od trošenja površina,

• 95 % bolja zaštita od korozije,

• manje pjenjenja za veći kapacitet punjenja spremnika,

• 11 % niže emisije NOx i 6,2 % manje čvrstih čestica (PM).

U skladu s najstrožim standardima zaštite okoliša



Q Max Eurodizel ispunjava sve stroge zahtjeve koje nalažu zakonodavstvo i proizvođači motora. Gorivo ne sadržava sumpor i nimalo ne šteti čak ni najzahtjevnijim sustavima čišćenja ispuha koji su dio suvremenih dizelskih motora Euro 5 i 6. Ispitivanja goriva Q Max Eurodizel na motorima i terenu dokazala su do 11 % nižu emisiju dušikovih spojeva te 6 % manji sadržaj čvrstih čestica.



Poboljšanim Q Max gorivima postići ćete veće udaljenosti i istovremeno zaštititi motor svojeg automobila te smanjiti štetne emisije. To je dovoljan razlog da se uputite u najbliže Petrolovo prodajno mjesto na kojemu ćete si tako osigurati sigurniju, ekonomičniju i zdraviju vožnju.