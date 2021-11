Predsjednik Srpskog narodnog vijeća (SNV) Milorad Pupovac poručio je u utorak iz Vukovara da bi svi trebali živjeti budućnost svoje djece, a ne prošlost svojih očeva te ocijenio kako je pitanje nestalih i odgovornih za zločine zajednička tema u kojoj bi dio odgovornosti trebao ponijeti i Zagreb i Beograd.

"Pitanje nestalih kao i odgovornih za zločine je zajednička tema, tema u kojoj bismo svi trebali ponijeti dio odgovornosti i Zagreb i Beograd. Svatko onoliko koliko nosi kao saznanje i kao odgovornost. Ne samo da podržavamo da dođe do nastavka razgovora već da se što prije dođe do konkretnih rezultata", rekao je predsjednik Srpskog narodnog vijeća (SNV) i saborski zastupnik Milorad Pupovac, koji je s izaslanstvom srpskih organizacija odao počast svim nestalim i ubijenim Vukovarcima iz 1991.

Dodao je kako pitanje nestalih i odgovornih za stradanje ljudi sprječava da imamo duboki osjećaj mira u Hrvatskoj i da postoji miran odnos među ljudima koji žive s obje strane.

"Moj san je da ovaj grad ne bude podijeljen ni u sjećanju ni u komemoriranju. Ovo što radim ima za cilj i da ta podjela prestane", rekao je kazavši kako u četvrtak neće biti u vukovarskoj Koloni sjećanja već je danas došao poklonit se svim žrtvama.

Potpredsjednik Vlade Boris Milošević potvrdio da će s ostalim članovima Vlade biti u četvrtak u Vukovaru.

"Ja ću biti u Koloni, profesor Pupovac je bio nekoliko puta u Koloni, to što nije u Koloni ove godine ne znači da neće biti opet. I ja i on ćemo nastojati da se podjele prevladaju, obnove razgovori u lokalnoj zajednici. Vlada je pokrenula te procese, ali oni traju. Vukovar zaslužuje da se sjetimo svih koji su stradali. Građani u ovom gradu međusobno razgovaraju, dijele probleme, a na nama je da im pomognemo riješiti probleme", kazao je Boris Milošević.



Prije izjava za novinare izaslanstvo srpskih organizacija u Hrvatskoj, u kojem su se pored Milorada Pupovca i Borisa Miloševića bili i izaslanik predsjednika Republike Srbije Veran Matić te članica udruženja porodica ubijenih, poginulih, nestalih i nasilno odvedenih "Protiv Zaborava" Radojka Mrkić, bacanjem vijenaca u Dunav te polaganjem vijenaca podno spomen obilježja na mjestu masovne grobnice na Ovčari, odali su počast svim poginulima i nestalima u Vukovaru 1991. godine.