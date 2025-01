Za komentar mogućih daljnih poteza iz smjera Domovinskog pokreta zamolili smo političkog analitičara Žarka Puhovskog. Smatra je kako bi jedini logičan potez DP-a bio da se – ukine.

"To bi bio pravi patriotski potez, ali oni to neće učiniti. Oni će pokušati ovo preživjeti, i ne, ne mislim da će poslati Penavu u Zagreb, to je nešto što će pokušati nakon lokalnih izbora", rekao je za DNEVNIK.hr.

Smatra da je Penavina prava sramota sam komentar na skandaloznu snimku koja je sablaznila javnost i Josipa Dabru koštala fotelje u Vladi.

"Taj komentar da je on bećar, bio i bit će, to je nešto što je ispod razine i najprimitivnije lokalne politike, a kamoli jedne nacionalne stranke. Što se tiče samog postupka Josipa Dabre, to ne samo da je jedna vrsta skandala u smislu ponašanja, nego i nastavak priče o mačo borbenosti koja se veže uz Domovinski pokret, orijentiranje na rat kao osnovu svega", zaključuje Puhovski.

Ponovio je i kako Penavu ne vidi na mjestu ministra.

"Naći će oni nekog drugog poljoprivrednika, da tako kažem, koji će preuzeti resor", rekao je analitičar za DNEVNIK.hr.

Pročitajte i ovo OTKAZAO PRESICU Josip Dabro podnio ostavku! "Ovo je najbolja odluka, zbog prijetnji imam zaštitu policije"

Pročitajte i ovo Karanfil se na put sprema Komentar Bojana Ivoševića na Dabrino pucanje apsolutni je hit: "Pogodila ga pisma"