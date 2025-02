Puhovski i Gjenero: "Govor je bio bitno različit nego prije pet godina. Milanović je poručio - jesam li vam govorio"

Predsjednik Republike Zoran Milanović održao je bitno drugačiji govor od onoga prije pet godina kada je bio oprezno lijevo-liberalan. Današnji je govor predsjednika koji ima legitimaciju od 75 posto birača, praktički čitavog dijapazona hrvatske zajednice, u tom pogledu bio svjetonazorski bezličan, rekao je Puhovski Hini.

Održao je govor koji se svodi na formulu "samo mi znamo, samo nama je važno", uključujući pod mi i Hrvate u BiH koje je jedino posebno spomenuo, dodao je.

Desno-liberalni koncept

U drugom dijelu govora učinio je najviše što je mogao da sasvim ne prekine sa svojom tradicijom, pokušao je iznaći "formulu desno-liberalne konstrukcije zajednice u kojoj imamo individualizam podržan aktivnom solidarnošću".

To je obrat desno-liberalnom konceptu i morao je ići na to da koncept individualizma uz aktivnu solidarnost naglasi kao vrstu "unutarnjeg ljepila koji drži zajednicu", a prema vani ju drži to da samo mi imamo interese za Hrvatsku, smatra Puhovski.

Iz toga slijedi da ćemo dalje biti što je moguće manje aktivni, jer za nas naprosto nije profitabilno da budemo aktivni u svijetu, jer ne možemo puno dobiti, nego moramo sebe čuvati. On ima koncept defanzivnog patriotizma, ocijenio je Puhovski.

Pozitivno je što je upozorio da je formula 'sigurnosti nema cijenu' nešto nesuvislo i opasno, ali da to ne znači nužno smanjenje troškova za obranu, nego biti oprezan.

Nije ništa govorio o unutarnjim odnosima, osim što je rekao da se moraju svi najbolji ljudi mobilizirati da bi se u teškim uvjetima brodilo burnim morem.

Govor je bio tipičan apstraktan, tipičan za pobjednika koji ima tako široku podršku iza sebe. Što se tiče buduće kohabitacije, Milanović nije rekao ništa novo, smatra da je svoje rekao nakon pobjede u izbornoj noći, kad je ponudio ruku i tada sam rekao da ne znamo je li na njoj boksačka rukavica ili nije, ali ju je ponudio, rekao je Puhovski.

Nadam se, dodao je, da će ono što je loše u svijetu kod nas možda paradoksalno imati pozitivne konzekvence, budući da se situacija radikalizira i postaje opasnija pa da se počne razgovarati barem o vojnim pitanjima i da se prijeđe preko nekih stvari i održi sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost pa da to bude suradnja, iako distancirana.

Suspregnuti trijumfalizam

Politički analitičar Davor Gjenero je ocijenio kako je Milanović ovoga puta govorio bitno drugačije nego prije pet godina, istaknuvši kako je njegov govor 2020. bio apartan, dostojanstven i umjeren.

"Činilo se kao da počinje mandat novog Milanovića koji će gasiti sukobe, no to se vrlo brzo pokazalo da nije posve tako. Ovog puta je u govoru bilo svojevrsnog suspregnutog trijumfalizma", rekao je analitičar Hini.

Gjenero je dodao kako je govor imao ton "jesam li vam ja govorio" kada pravda svoj antiatlantizam i nesklonost europskim institucijama, ocijenivši da Milanović u današnjim okolnostima i ima argument da tako govori.

"Danas on govori s porukom - jeste li vidjeli da sam ja, u odnosu na neke druge lidere koji preuzimaju kormilo svjetske politike, još uvijek obuzdan Ustavom i demokratskim načelima", naveo je.

Gjenero je dobrim ocijenio to što u govoru nije dodatno zaoštravao odnose s Vladom.

Govoreći o tome što možemo očekivati, analitičar je ocijenio kako je očito da Milanović u narednom mandatu želi više ovlasti u području obrane i nacionalne sigurnosti, ali i vanjske politike.

"O tome je govorio više, a ova retorika o socijalnoj integraciji nije išla dublje od svojevrsnog stereotipa. Ne vidi se da bi doista socijalna integracija za njega bila nešto važno", ocijenio je.

Ipak, nastup Chriztel Renae Acevede, učenice sedmog razreda iz Svetog Martina na Muri, koja se prije četiri godine doselila s Filipina i svoj novi dom pronašla u Hrvatskoj, Gjenero je istaknuo kao dobru integracijsku poruku.

Također je poručio kako je važno da se ovakav format inauguracije, kako ga je Milanović uspostavio prije pet godina, zadrži jer je riječ o dobrom iskoraku.

