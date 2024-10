Izbrisan prvi hrvatski pornografski kanal: "Teško je danas raditi kad na internetu možete besplatno i do pornića"

Vijeće za elektroničke medije (VEM) ispisalo je iz Upisnika pružatelja medijskih usluga i elektroničkih publikacija Zauder Film d.o.o – nakladnika Z HOT TV-a, prvog hrvatskog televizijskog pornografskog kanala pokrenutog 2018. i ugašenog nekoliko mjeseci kasnije.



''Utvrđuje se da je s 10. listopada 2024. prestalo važiti dopuštenje za pružanje audiovizualnih medijskih usluga za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa Z HOT TV od 14. lipnja 2018.'', piše se u odluci VEM-a.

Program Z HOT TV-a bio je pokrenut 2018. no u par mjeseci niti jedan od velikih IPTV i kablovskih operatera koji djeluju u Hrvatskoj nije ga otkupio i uvrstio u svoj paket.

''Program je testno išao šest mjeseci, ali moglo ga je gledati samo nas pet u tvrtki. To je bio dio poslovnog plana, jedna investicija koja ovaj put nije prošla. Teško je danas raditi tako kad na internetu možete besplatno doći i do igranih filmova ilegalnim putem, a do pornića pogotovo'', kazao je Dalibor Zauder, vlasnik Zauder Filma u intervju 24 sata.

Zauder film zagrebačka je tvrtka poznata i po distribuciji širokog spektra igranih i animiranih filmova, a kasnije se specijalizirala za pornografiju. Prema medijskim napisima, u više od 10 godina postojanja Zauder-film izdao je više od 1200 VHS i oko 250 DVD naslova.

Dalibor Zauder producirao je i "Probuđene strasti", prvi komercijalni porno film u novijoj hrvatskoj povijesti plasiran na tržište 1997. godine.

