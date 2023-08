Nova provokacija iz Beograda: "Dubrovnik je po jeziku uvijek bio srpski." Reagirali i hrvatski ministri

U tekstovima stoji i izjava profesora beogradskog sveučilišta Slavka Petakovića koji tvrdi da je Dubrovnik "najveća riznica građe za proučavanje povijesti srednjovjekovne Srbije". To nije prvi takav slučaj, ranije je Matica srpska Držića i Gundulića svrstavala u srpske književnike, a slučaj su komentirali i hrvatski ministri.

"To što netko unutar svoje države objavljuje, to je po meni stvar kompleksa jer svojatanje Dubrovnika mislim da svakome ne pada na pamet", rekao je Radovan Fuchs, ministar znanosti i obrazovanja, i poručio srpskim učenicima i studentima da ne slušaju takve informacije već promišljeno guglaju kako bi došli do istine.

"To su stare teze, stare poražene politike i one sigurno nemaju perspektiva. Hrvatska će sigurno znati odgovoriti ako tako se bude nastavilo", poručio je Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova.

