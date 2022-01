Provjerili smo kako rade trgovine na blagdan Sveta tri kralja.

Blagdan Sveta tri kralja pada u četvrtak, a kako rade trgovine i šoping centri taj dan, čitajte u nastavku:

Konzumove trgovine za blagdan Sveta tri kralja uglavnom rade. Radno vrijeme je ili od 7 do 14h, ili od 8 do 13h. Točno radno vrijeme po trgovinama diljem Hrvatske pogledajte OVDJE.

Lidl u četvrtak radi uglavnom od 8 do 14h, ponegdje i dulje. Točno radno vrijeme njihovih trgovina pogledajte OVDJE.

Supermarketi SPAR rade uglavnom po nedjeljnom radnom vremenu. Točan raspored provjerite OVDJE.

Trgovine Kauflanda na blagdan Tri kralja uglavnom rade od 8 do 21 sat. Radno vrijeme poslovnica detaljno provjerite OVDJE.

Prodajni saloni Emmezete na Tri kralja rade od 10 do 20 sati.

Uglavnom sve trgovine lanca JYSK na Blagdan Tri kralja rade od 8 do 15. Točnu lokaciju i radno vrijeme trgovina pogledajte OVDJE.

Trgovački lanac Pevex u četvrtak radi od 8 do 14 sati.

IKEA radi od 10 do 21 sat.

City Center one za blagdan Sve tri kralja radi prema redovnom radnom vremenu – od 9 do 21 sat.

Westgate radi od 10 do 21h.

Većina objekata u Avenue Mallu radi do 21h ili 22h. Točno radno vrijeme trgovina unutar šoping centra pogledajte OVDJE.

Na blagdan Sveta tri kralja Arena Centar radi po redovnom radnom vremenu. Kako rade trgovine unutar centra provjerite OVDJE.

Mall of Split radi od 9 do 21 sat.

Trgovine u Portanovi na blagdan Sveta tri kralja ne rade.

Pula City Mall ne radi, Interspar radi od 7 do 21 sat.

Tower Centar Rijeka ima ovakvo radno vrijeme: Od 1. do 4. kata - od 10 h do 21 h, izuzev: Interspar: od 8h do 21 h. Restaurant Kooglana: od 10h do 23h. 5. kat - Wettpunkt Picasso od 8h do 24h, Cinestar od 10:30 h do 23h, Cacao od 10h do 21h, Picadilly & Sasso Bar od 8h do 23h, Food City od 9h do 21h, Tobacco kiosk od 9h do 21h, Yankees Bar od 9h do 22h, Muller od 9h do 21h. Autopraona Iwash od 10h do 21h.