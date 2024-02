Ovaj 17-godišnjak ima više koza nego pratitelja na društvenim mrežama: "Ja guštam. Da ih je gore do vrha asfalta, neka ih!"

Za takve stvari, kaže Marijo Mijoča, nema vremena jer nahraniti 700 koza i jarića posao je zbog kojeg ne staje od 6 ujutro do kasno poslijepodne, po kiši, buri, ljetnoj žegi svih 365 dana u godini. A sve u čast oca nakon čije smrti je preuzeo farmu.

"Ja guštam. Da ih je gore do vrha asfalta, neka ih", kaže Mijoča koji je kako sam kaže: "Prizadovoljan!"

"Divim mu se... Mislim, ne znam koji je to dječak u njegovim godinama kao on, on je napravio i ostvario sve. Nema ga! Mislim, možda i ima, ali... daj bože da ima"; kaže pak Anđela Mijoča, njegova majka.

