Da je situacija u Međmurju tempirana bomba, svima je postalo jasno, pa je država shvatila da su potrebne drastične mjere. Ministarstvo socijalne skrbi zatražilo je od policije evidenciju svih počinitelja prekršajnih i kaznenih djela.

Ministarstvo od županije želi podatke o djeci koja ne idu u školu. Evidentirat će se svi oni koji nenamjenski troše socijalnu pomoć, ukinut će im se te će se uvesti vaučeri. Morat će sudjelovati u radovima za opće dobro.

Te mjere nisu nimalo popularne, ali su itekako nužne. Nažalost, za dvije žene koje su tragično stradale ovih dana u Međimurju to je prekasno.

Majka (37) devetero djece izbodena je na smrt, a 79-godišnjakinja je pronađena mrtva u kući, pri čemu se sumnja na nasilnu smrt. Dogodilo se to samo dva tjedna nakon priloga u kojemu se upozorilo na eskalaciju nasilja u Međimurju. U dane isplate socijalne pomoći policija zabilježi i do 70-ak intervencija dnevno.

Pritisak Provjerenog urodio je plodom

Ministrica socijalne skrbi zatražila je da se evidentiraju svi počinitelji prekršajnih, kaznenih djela, roditelji koji ne šalu djecu u školu, oni koji nenamjenski troše socijalu. U srijedu je dogovoreno rješenje. Takvima se ukida socijalna pomoć i uvode se vaučeri. Primatelji socijalne pomoći morat će proći i kroz rad za opće dobro. Ovo je prvi put da su Međimurci doista zadovoljni jer je netko čuo njihove vapaje.

"Nakon vaše emisije Provjereno, koja je emitirana 6. veljače, prvi put sam u posljednjih 9-10 godina dobio vjeru da se država ozbiljno zainteresirala da se problem o kojem se govori, prilog koji ste emitirali, želi riješiti", rekao je međimurski župan Matija Posavec.



Sudeći po onome što je uslijedilo samo nekoliko dana poslije, čini se ipak kako je reakcija došla prekasno. Dvije su žene žrtve stravičnih zločina. U Piškorovcu je ubijena majka devetero djece. Nožem ju je usmrtio nevjenčani suprug i ranije poznat po nasilništvu u obitelji.



Nakon eskalacije na noge su se dignula tri ministarstva pa se je stvorio akcijski plan. No vlada ubrzo pada i nikome ništa. Djeca rade što vide od odraslih, a te odrasle snimali smo pak dvije godine kasnije kako socijalnu pomoć troše u kockarnicama.



Nakon snimaka iz kockarnice stvar se opet pokrenula. Doduše, očito je da je to bio tek privid. Ministar policije otišao je u Međimurje, poslao inspektora da napravi istraživanje, stvorio se međuresorni akcijski plan. Čak je i ministrica socijalne skrbi najavila vaučere umjesto novca.

No prije dva tjedna iz Ministarstva socijalne skrbi stiže sasvim drugačiji odgovor kako o vaučerima nikada nisu razmišljali.

Ministrica Bedeković rekla je kako se u primjenu plana ne kreće preko noći, već se o tome raspravljalo. Za međimurskog župana to je i dalje upitno jer je izgubio povjerenje nakon silnih pustih obećanja.

"Probleme rješavamo međusobno"

Predstavnici nacionalne manjine od početka su protiv uvođenja vaučera. Prošle je godine saborski zastupnik predstavnik manjine Veljko Kajtazi u intervjuu dnevnom listu rekao da će, uvedu li se vaučeri, uskratiti podršku vladi. Danas pak tvrdi drugačije.

"Nisam rekao vaučeri, nego rješavanje i praćenje operativnog programa za romsku nacionalnu manjinu. Naravno, zato što je ova Vlada donijela operativni plan za nacionalne manjine i očekujem da ćemo do kraja našega mandata dovršiti to do kraja onako kako smo se to dogovorili u operativnom programu", kazao je Veljko Kajtazi.



Muškarac koji je ubio nevjenčanu suprugu otprije je poznat policiji. Dvojac koji je pretukao staricu zajedno ima više desetaka prekršajnih i kaznenih prijava. Za njih, sve su to samo pojedinci.



"Imamo pojedinaca koji su i u svakoj sredini kritični, tako i tu, ali mi međusobno rješavamo problem. Utjecaj imamo, i to nenamjensko trošenje novca, kontroliramo i razgovaramo jer jedino tako možemo riješiti problem", komentirao je Matijaš Oršoš.

Rješenja sastanka s glavnim akterima

Došao je i sastanak s ministricom socijalne skrbi na kojem bi se prvi put trebala donijeti konkretna rješenja. Međimurski župan, policija, Centar za socijalnu skrb i načelnici općina s manjinskim stanovništvom tri su sata diskutirali iza zatvorenih vrata o sedam zaključaka čija provedba počinje odmah.



Tko ne šalje djecu u predškolu ili osnovnu školu, ukida mu se zajamčena minimalna naknada. Za nenamjensko trošenje socijalne pomoći ukida se isplata i uvode vaučeri, djelomično ili potpuno. No kako će sama kontrola izgledati, još nije sasvim poznato. Sustav mora biti pravedan, tvrdi ministrica Bedeković. Uvest će se reda i po pitanju (ne)rada. "Radno sposobna osoba ne može biti korisnik zajamčene minimalne naknade'', objasnila je Bedeković.

''Svi korisnici iste moraju proći rad za opće dobro na području općine u kojoj žive", poručio je međimurski župan.



Sada bi se naknada trebala ukinuti počiniteljima prekršajnih i kaznenih djela. Dosad su, pogotovo ponavljači, prolazili lišo. Primjena je najčešće izostajala baš zbog političkih interesa. Nepopularne mjere ne donose glasove, a u Hrvatskoj je svaki glas itekako vrijedan. Zato se zakona nitko nije držao kao pijan plota. A sve nauštrb mira i sigurnosti u nekoć najmirnijoj hrvatskoj županiji.

