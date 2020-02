Tajna masonska organizacija u Hrvatskoj posvađala se javno, a Provjereno otkiva da je masonska loža zbog koje je nastala frka – sve ono što masonska organizacija nije! Svađe, prljavi veš, prokazivanje braće te dosad nepoznate, intrigantne i zanimljive činjenice o tajnoj organizaciji i spletkama oko njih istražuje reporterka Ema Branica.

Udruga Veliki Orijent Hrvatske osnovana je preko granice i ne priznaje ju prava masonerija. Doznalo se da je jednokratna donacija novog člana 30 tisuća kuna, a članarina 500 eura. No tajni izvor za Provjereno, mason iz priznate hrvatske lože, otkrio je da to nije uobičajeno kad je u pitanju pravo masonstvo.

''To su cifre koje su po mojem osobnom mišljenju previsoke, to su cifre koje si ne bi mogli priuštiti svi oni možda koje bi ostali članovi lože željeli tamo vidjeti. Očito je bio cilj tamo povezati ljude koji su u biznisu ili možda i u policiji, ali to nije osnovna bit masonerije", rekao je anonimni mason.

Novinari u Kini počeli nestajati nakon objave snimki iz žarišta epidemije: ''Neki pacijenti su bili vani, imali su obješenu infuziju za stablo''

Bolesnu kćer nije posjetio više od 20 godina, a onda ženu koja se za nju brinula - tužio: "Sve sam radila samo za nju, a rekli su da nisam dobra majka"

U vrijeme kada se već naveliko pričalo tko će biti novi državni odvjetnik, loži se pridružio Dražen Jelenić. Masonsku prisegu položio je netom prije izbora na funkciju, odnosno prisegnuo je na lojalnost tajnom društvu, a potom prisegnuo kako će biti lojalan građanima, ustavu i zakonima.

U loži je došlo do raskola, a iz nje su izašli mnogi političari, direktori državnih tvrtki, pa i sam Jelenić. ''Po svemu sudeći, ispada da nije bila prava loža, tj. ona je bila loža koja je organizirana kao udruga, ali s obzirom da nije bila priznata od praktički nikoga relevantnoga u svjetskoj masoneriji, onda ispada da to nije bila prava masonska loža", rekao je anonimni mason.



Slučajeve masonerije za Provjereno je komentirao odvjetnik Ante Nobilo. ''Mi smo vidjeli da je dr. Gabrić rekao kako oni izabiru, oni su htjeli imati nekoga iz tužilaštva i onda su ocijenili da bi to mogao biti Jelenić. Po istom modelu ja mogu zamisliti da uzmu nekoga s Vrhovnog suda, uzmu nekoga iz policije, iz vojske i evo ih, na prekriveni način mogu utjecati na neke tokove u društvu, a nisu izašli na izbore, nitko im nije dao legitimitet, nitko ne zna koji su njihovi ciljevi", rekao je Nobilo. Sve to produbilo je ionako duboko nepovjerenje u rad institucija, pogotovo čelnih ljudi, a cijelu priču pogledajte u večeras u Provjerenom.