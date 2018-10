Prijatelji su organizirali prosvjede, odvjetnici i udruge pozivali na ljudska prava, zemlja koja mu je dala utočište rekla: pustite ga. Uništena obitelj je plakala i molila, 5-godišnja djevojčica spavala s tatinom slikom kraj jastuka. Ljetos je nakon 370 dana Nurettin Oral napokon pušten na slobodu.

Priča o Sirijcu koji je u medijima naricao za navodno izgubljenom kćerkom i optuživao policiju, a onda samo dan nakon što je dobio azil pobjegao, nanijela je svima nemjerljivu štetu.Predrasuda kako su svi imigranti i izbjeglice prevaranti i lažljivci, samo je još jače utvrđena.

Provjereno donosi priču o Nurettinu Oralu, ocu koji je upravo zbog strože i rigoroznije kontrole granica godinu dana proveo iza rešetaka.

Turska ga je tražila potjernicom zbog kako kažu terorizma, a Hrvatska odlučila pritvoriti. Priča je to koju je ekipa emisije Provjereno pratila godinu dana i napokon ljetos dočekala puštanje Nurettina Orala na sloboda, čovjeka kojemu je oduzeto 370 dana života, stresa, brige, razdvojenosti od obitelji. Na kraju je sve otišlo do Ustavnog suda. Priča je svoj epilog dobila puštanjem Nurettina Orala na slobodu, ali koja će svoj sudski nastavak vjerojatno tek dobiti.

Supruga je kroz suze molila, no malo tko ih je čuo. ''Mi nemamo ništa s terorizmom. Moj muž živi u Švicarskoj 13 godina, radi, ima obitelj i dvoje djece'', rekla je u siječnju ove godine Huhi Oral, Nurettinova supruga.

U pritvoru je proveo punih godinu dana. Iz zatvora u Osijeku izašao je 25. srpnja, a da ni sam nije znao da zašto je tražen. U godinu dana jednom je izašao, pod pratnjom, naravno, i to do vukovarskog suda i natrag u Osijek.

Put u slobodu djelovao nestvarno

Put u slobudu djelovao mu je nestvarno. Pod adrenalinom, emocijama i vidno utučen, kako kaže, nepravdom koja mu se dogodila. Odvojen od obitelji, doma koji je izgradio u Švicarkoj. Na putu od Osijeka do Zagreba Nurettin je s ekipom emisije Provjereno stao samo jednom i zamolio ih mobitel kako bi se javio supruzi. Put kući od 280 km proveo je mahom gledajući kroz prozor. Teško nalazeći riječi da opiše kako se osjeća.

Prije šest mjeseci emisija Provjereno načela je ovu temu. Nurettinu Oral u tom je trenutku već pola godine čekao rasplet ove priče u osječkom pritvoru. Ekipi emisije Provjereno javio se telefonom. ''Vjerujem da će me politika na kraju ipak osloboditi'', rekao je tada. Ona ga je, kaže, i zatvorila.

Naime, na temelju interpolove tjeralice koju je pokrenula republika Turska, u srpnju 2017. godine na graničnom prijelazu Bajakovo biva uhićen i pritvoren u osječkom zatvoru. Pod optužbom za terorizam. Etnički je kurd koji je zbog svog nekadašnjeg, kako kaže političkog djelovanja, završio na tjeralici, a da o tome nije pojma imao. Prošloga je ljeta išao s prijateljima na svadbu u Makedoniju, a završio u Osijeku. Tada počinje jednogodišnja agonija.

Sunarodnjaci i prijatelji u Švicarskoj organizirali prosvjed potpore. ''Mi smo ovdje kontaktirali Ministarstvo vanjskih poslova. Oni također misle kako ovo nije pošteno i da se krše međunarodni zakoni. U kontaktu su s hrvatskim vlastima i nadaju se da će ga na kraju ipak pustiti'', rekla je na prosvjedu Nurettinova supruga.

Švicarska vlada je tom istom čovjeku još 2004. godine pružila politički azil, i to upravo zbog progona koji je doživio u rodnoj Turskoj. Švicarski je veleposlanik u siječnju tvrdio: ''Da smo imali što protiv njega, sami bismo ga izručili''.

Županijski sud poništio odluku

Prvotna odluka suda u Vukovaru išla je u njegovu korist. No, Županijski sud je poništava, a nakon pola godine dolazi u ruke ministra pravosuđa

U to je vrijeme predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović države bila u Ankari, s turskim predsjednikom Tayyipom Erdoganom, u službenoim posjeti Turskoj, prijateljskoj i moćnoj zemlji s kojom je cilj njegovati dobre odnose. Pri tome spominjanje ičega što ima veze s kurdima, baš i ne ide u isti koš. ''Hrvatska s Turskom, naravno, ima dobre odnose. Ali morate odlučiti što je bitno Hrvatskoj za imidž, imati dobre odnose ili poštovati ljudska prava. Ta je prava Hrvatska potpisala. On je upravo zbog svog političkog djelovanja u Turskoj dobio politički azil u Švicarskoj'', rekaojne Nurettinov prijatelj Omer Rezitoglu.

Točno godinu dana nakon što je uhićen, sredinom srpnja ove godine Ustavni sud donio je odluku da nema osnove za držanje Nuretina orala u pritvoru. No, postavlja se pitanje zašto je sve toliko dugo trajalo. ''Tko je odgovoran? Svi profesionalci koji rade na predmetima. Kad se osoba nalazi u pritvoru, onda je sve hitno. No, što je to hitno razlikuje se od onog što bismo mi kao građani htjeli od onoga što se u ovakivim psotupcima desi pa da traju godinu dana'', objašnjava Ivana Jelavić, odvjetnica Nurettina Orala.

Od samog početka, slučaj Oral je pobudio zanimanje i Centra za mirovne studije. Držanje ovog švicarskog azilanta u pritvoru godinu dana smatraju neopravdanim. ''Prije je bilo desetak slučajeva. Sudstvo je prije vrlo brzo znalo dosuditi da se radi o zloupotrebi tjeralica. I ubrzo nakon toga donijelo odluke i pustilo ljude na slobodu'', objšanjava Julija Kranjec iz Centra za mirovne studije.

Upozorenje pravnog stručnjaka

Podsjetimo na slučaj aktivistice Basak Sahin Duman. žene koja je godinama živjela u Njemačkoj, a koja je u Turskoj zbog sudjelovanja u prosvjedima u odsutnosti osuđena na 6 i pol godina zatvora. Njemačka protiv nje nije ništa poduzela, za razliku od Hrvatske i to čim je stupila na hrvatsko tlo, kao turistica. Pritvorili su je i umalo izručili Turskoj. Nakon dva mjeseca istražnog zatvora, ipak je puštaju na slobodu.

''Ovo nije jedini slučaj da se prosvjednik protiv vlasti na ovaj način osudi kao terorist. Mnogo je ovakvih slučajeva, čak 8000 političkih zatvorenika'', rekla je 2013. godine Basak Sahin Duman.

Još tada, pravni stručnjak upozoravao je na praksu hrvatskih sudova koji odlučuju o izručenjima po pitanju tjeralica. ''I da je sve to što kažete istina, to još uvijek nije razlog da se odobori izručenje, jer kada bi bila istina, još uvijek bi sudovi imali obavezu provjeriti da li će ta osoba u državi u koju se izručuje biti podvrgnuta mučenju ili nekom drugom nečovječnom postupanju'', objašnjava prof.dr.sc. Siniša Rodin s Pravnog fakulteta u Zagrebu i dodaje kako naši sudovi to ne rade.

Do dolaska u hrvatsku 2017. godine Nurettin nikada nije imao problema, a granice je prolazio vrlo često. ''Imam kolegu koji je kao i ja u Švicarskoj. Bio je u Nizozemskoj i uhvatila ga je policija na osnovi tjeralice Interpola, ali na samo jedan dan i nakon toga je pušten kući. Jedan dan, a ja jednu godinu. A isto je i to Europa. I Hrvatska je u Europi... Zašto sam ja tako dugo bio u zatvoru'', pita se Nurettin.

Čekaju ga sati i sati psihoterapije

Odvjetnici iz Zagreba koji su vodili slučaj Nurettina Orala tvrde da su uspjeli u svojoj prvotnoj namjeri, a to je osloboditi nuretina, ali da slučaj ni izbliza nije gotov. ''Jednogodišnja odvojenost od obitelji, on je otac dvoje male djece. Sve je to ostavilo na njega velike posljedice, i da, to će biti temelj za pokretanje odštetnog zahtjeva'', kaže Nurettinova odvjetnica.



Godinu dana zatvora Nurettin je potrpao je u vreće. U zagrebu ga dočekuje mlada pravnica koja će mu pomoći oko smještaja i papira, te povratka kući. Na odlasku je reporteru Provjerenog dao papir koji je trebao biti pozivnica za veselje, a pretvorila se u papir koji ga je vodio ka jednogodišnjoj traumi, pozivincu za vjenčanje na koje Nurettin nikada nije stigao.

Da je hrvatsko pravosuđe sporo, da grca u problemima nije tajna. Da Europa pomalo puca po šavovima po pitanju azilanata i miganata, također nije tajna. Kažu, opreza nikad dosta. Oprez je dobar, poželjan, no je li pravedno nekom iz opreza uništiti godinu dana života?

Nuretin se vratio obitelji koja ga je željno iščekivala. Slika je sada potpuna, a oni s osmijehom na licu.

Posao ga je čekao, ali čekaju ga još nažalost i sati psihoterapije. Jednogodišnju traumu s hrvatskim potpisom, naime, trebat će također zaliječiti.

Emisiju gledajte četvrtkom od 22:15 na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr