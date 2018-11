Nepoznati počinitelji provalili su u kraljevičku vikendicu Miroslava Ćire Blaževića i otuđili pozamašnu količinu novca i dragocjenosti, ali u prvom redu hrvatskog »trenera svih trenera« učinili silno utučenim i potištenim.

''Sine moj, da znaš, ovo me jako pogodilo, razvališe sve...Ma, jadan sam ti ja, nisam ništa ni osigurao, jer sam, budala, mislio 'Tko će mene pokrasti, pa ja sam prijatelj naroda. Jesam k....'', rekao je Ćiro Blažević.

To nije prvi put da mu je provaljeno u vikendicu. ''Znali su mi provaliti, ali to su bili neki sitni lopovi, tražili dresove... Ja im poslije ostavio poruku, objasnio gdje stoje ključevi da ne razbijaju bez veze. E, ovi su bili baš profesionalci. Točno su znali što i gdje traže. Znali su, recimo, mjesto u zidu iza ormara gdje se nalazi sef. Najprije su probali iskopati cijeli sef, ali nisu uspjeli pa su u priboru u podrumu pronašli bor mašinu, poslužili se i obavili posao do kraja... Što je bilo u sefu? Lova, dosta love, ali odnijeli su i jedan suprugin prsten, vrijedan 100 tisuća franaka koji sam joj kupio u Parizu poslije osvajanja povijesne bronce na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj. To je švicarski sef, nije ga lako razvaliti, bio sam uvjeren da je to nemoguće, ali, eto, zaj... sam se'', ispričao je trener za Novi list.

Nisu se lopovi zaustavili samo u sobi na katu, u podrumu su našli drugi dio dragocjena plijena. Ukrali su mu, tvrdi, pištolj koji mu je poklonio Gojko Šušak.