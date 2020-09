Zbog povećanja cijena ECTS bodova, prosvjedovali su studenti Pravnog fakulteta. Dekan im odgovara - za tu odluku glasovali su i njihovi predstavnici. Studenti Upravi zamjeraju i lošu komunikaciju, a dekan smatra da studenti ne moraju dobiti odgovore na sva svoja pitanja.

Veća cijena ECTS bodova za izvanredne studente razljutila je studente pravnog fakulteta.

"Za studenta koji sam sebe financira, njemu je to puno, ako radi preko studentskog ili nešto, da roditelji isto nisu u mogućnosti, 1200 kuna na godinu je veliki trošak, da", kazao je izvanredni student Pravnog fakulteta Petar.

Ova odluka se, prema gruboj procjeni, jer upisi još traju, odnosi na oko 1500 studenata.

"Nije riječ o povećanju školarine nego izjednačavanju školarine za izvanredne i za redovite studente. To znači povećanje cijene ECTS bodova koje ima izvanredni student na onu cijenu koju je imao redoviti student", kazao je dekan Pravnog fakulteta prof.dr. Igor Gliha.

Studenti glasali za tu odluku

A ta odluka izglasana je na sjednici Vijeća, većinom glasova među kojima su bili i - studentski.

"Meni je osobno teško prihvatiti činjenicu da netko tko glasa za nešto, a pritom ne glasa samo za sebe i nedovoljno dobro se upozna s materijalima", dodaje Gliha.

Predstavnici studenata tvrde - u opsežnoj dokumentaciji nigdje eksplicitno nije navedeno povećanje za izvanredne studente.

Problem u čitanju "sitnih slova"

Je li to nešto čemu bi budući pravnici ipak trebali doskočiti kad čitaju pa pretpostaviti da tu ima nešto?

"Naravno, ali mislim da postoji bitna razlika između pročitati tekst i na prvi pogled vidjeti da je sve u redu, i toga da čitamo sitna slova i tumačimo propise i da ne možemo vjerovati vlastitoj upravi", smatra predsjednik Studentskog zbora Pravnog fakulteta Boris Rajić.

Kaže kako je to ipak njihov budući posao. "Uistinu, ali ono što je pisalo u dokumentu je da je cijena po ECTS bodu takva to nismo pretpostavili da je za sve studente i da stvar bude još bolja u fusnoti piše da se to temelji na odluci za redovne studente", navodi Rajić.

No osim novog troška, usred korona-krize, studente muči i loša komunikacija s Upravom. "Činjenica je da oni nama govore - nemojte nas pitati pitanja, mi nismo dužni vama odgovarati na pitanja, je po meni problem", tvrdi Patrik, student Pravnog fakulteta.

Smatra da ne treba odgovarati na sva pitanja

Dekanu nije, jer smatra da Uprava fakulteta ni ne treba odgovarati na sva studentska pitanja.

"Mislim da se ni ne može očekivati od Uprave fakulteta da uvijek u svakom trenutku odgovore na pojedina pitanja. Anegdota od prije nedavno, stajao sam u našoj zgradi kod stepenica i jedan student me pitao gdje je drugi kat", rekao je dekat Pravnog fakulteta Igor Gliha.

Na pitanje radi li se o zatvorenoj komunikaciji, ako se biraju pitanja, odgovara: "Moram priznati da ne znam kuda ovo ide, ne znam što znači zatvorena komunikacija, ali nadam se da ćete se složiti sa mnom da ne morate odgovoriti na svako pitanje koje vam netko postavi ni privatno ni službeno".

No studenti tvrde - važna pitanja koja su ostala neodgovorena ne odnose se na to gdje je drugi kat. A hoće li zaista plaćati veću cijenu ECTS-a, znat će se u srijedu, kada će se održati Izvanredna sjednica Vijeća na kojoj će se opet raspravljati i glasovati o spornoj točki ECTS bodova.

