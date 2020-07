Tvrtka Meggle gasi pogone u Osijeku, 160 radnika ostat će bez posla, doduše s otpremninama. A 340 farmera morat će potražiti nekog drugog komu će isporučivati mlijeko.

Politika je odlukom Megglea o gašenju proizvodnje iznenađena. Iznenađeno je i 340 proizvođača mlijeka koji će morati krenuti u potragu za nekim drugim kako bi prodali sirovo mlijeko.

Poslovna odluka je takva, odgovora nema, a kako će farmeri dalje - u Dnevniku Nove TV rekao je jedan od njih, najveći Meggleov kooperant, Davor Adžić. On za proizvodi 7000 litara mlijeka dnevno.

Kako je rekao, s Meggleom ima suradnju dugo godina i ona je uvijek bila korektna. "Ova odluka nas je zatekla iako nije bila neočekivana. Prerađivačke industrije mlijeka se rade na područjima gdje postoji sirovinska osnova. Kod nas u posljednjih deset godina imamo deficit sirovine u proizvodnji svježeg mlijeka. Ne može se zamjeriti tvrtki ako ne vidi sebi poslovnu korist, da donese ovakvu odluku", kazao je i dodao da je prijelazno razdoblje od šest mjeseci.

"Obećano nam je od strane predsjednika Uprave Megglea da će vrijediti svi aktualni ugovori i da će nam otkupljivati mlijeko. To je kratkoročno ok, no dugoročno gledano moramo vidjeti što ćemo dalje. Idući tjedan je sastanak s njima, hoćemo li u paketu sa svima ostalima prijeći u jednu od prerađivačkih industrija ili ćemo samostalno pregovarati - to ćemo još vidjeti", kazao je Adžić.

Mala proizvodnja

Smatra da mljekarska industrija zbog male proizvodnje svježeg mlijeka ima poteškoće. "Nismo samodostatni. No, mi moramo imati svoje mlijeko i svoju prerađivačku industriju, bez obzira bila ona u vlasništvu naših državljana ili stranih. Ima budućnost, s tim da se sa sektorom komletno treba nešto poduzeti", smatra Adžić.

Spas ne vidi u nekom brzom rješenju. "Čarobnog štapića nema. Da ima brzog rješenja, vjerojatno Meggle ne bi donio ovakvu odluku. U principu, govorimo - kupujmo Hrvatsko, brendirajmo... Problem je višestruk, u tome što dozvolimo još uvijek kupovinu na slobodnom tržištu gotovih proizvoda koji se onda nalaze u trgovačkim lancima gdje rade damping. Problem nije samo naš nego je to problem prerađivačkih industrija koje su radile izuzetno kvalitetne osobe", kazao je Adžić.

"Očekujemo pomoć od resornog ministarstva i Vlade i mislim da ćemo ići u rješavanje zajedno tog problema. S tim da mi kao proizvođači - nadam se da nećemo ostati na vjetrometini, no problem je radnika, a to nije u mojoj domeni", zaključio je Adžić.

