Najavljena promjena vremena stigla je u veći dio Hrvatske, no nakon manjeg osvježenja ponovno će biti toplije.

Stigla nam je promjena vremena. Kiša će tijekom današnjeg dana biti obilnija uz moguće izražene pljuskove. To se najviše odnosi na kopnene krajeve, odnosno središnji i istočni dio zemlje, dok će južni dio, jug Dalmacije, barem još u petak većinom biti sunčan.

Najavljena promjena vremena stigla je i u Zagreb. Obilna kiša pada tijekom cijelog jutra, ponegdje i izraženija.

Preko naših krajeva premješta se frontalni sustav, podržan visinskim vrtlogom koji se spušta sa sjevera i tu će zadržati cijeli vikend. Pa će i vrijeme biti kao na klackalici.

Jutro i prijepodne, u kopnenim krajevima, većinom oblačno i kišovito, pri čemu kiša mjestimice može biti obilnija. Na sjevernom Jadranu sporadični pljuskovi i grmljavina, a u Dalmaciji dijelom vedro, na jugu i pretežno sunčano.

Zapuhat će vjetar sa sjevera, na sjevernom Jadranu jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Južnije u Dalmaciji, sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura, na kopnu uglavnom između 10 i 15, a na Jadranu 18 i 22 stupnja.

Kiša u Puli, ilustracija - 1 Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Poslijepodne smirivanje vremena

Poslijepodne će se vrijeme u središnjoj Hrvatskoj postupno smirivati te će se prvo ovdje na sjeverozapadu i razvedravati. No, ne isključujemo mogućnost i za još kakav pljusak. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a temperatura će biti većinom između 20 i 23 stupnja.

U Slavoniji smirivanje vremena, prestanak kiše te kidanje naoblake potom slijedi i u Slavoniji i Baranji. Uz sjeverac bit će svježe za doba godine, tek 20-ak stupnjeva.

Slično će biti i u gorju. Poslijepodne nešto vedrije, uglavnom bez oborina, ali uz sjeveroistočnjak svježije nego do sada. I na sjevernom Jadranu će poslijepodne biti više sunca. No puhat će umjerena i jaka bura. Najviša dnevna temperatura očekuje se između 25 i 27 stupnjeva.

Oblaci će se sa sjevera Dalmacije od jutra postupno do večeri širiti prema jugu, no kiše ili pokojeg pljuska će biti uglavnom na sjeveru te u zaleđu. Sjevernije i bura, dok će na jugu puhati sjeverozapadnjak. Temperatura, od 25 do 28 stupnjeva.



Temperatura mora je većinom između 22 i 24 stupnja.



Prognozirani UV indeks, na istoku nizak, zapadnije u zemlji umjeren i visok, a samo na krajnjem jugu gdje će veći dio dana i prevladvati sunčano, vrlo visok.

Prognoza za tri dana

U kopnenim krajevima će se cijeli vikend zadžati promjenjivo vrijeme, s tim da mogućnost za povremenu kišu ili pokoji pljusak stoji sve do ponedjeljka kad će ipak biti malo stabilnije te uz više sunca. Uz sjeverac za vikend i svježije te ispod prosjeka za doba godine.

Na Jadranu će prevladavati sunčano, iako neće biti posve stabilno pa će biti mogućnosti i za pokoji vjerojatno izolirni pljusak, i to u subotu na krajnjem jugu.

U početku bura, potom od nedjelje sjeverozapadnjak, a nakon manjeg osvježenja i na moru početkom novog tjedna ponovno toplije.