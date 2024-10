Proglasili su moždanu smrt i počeli mu vaditi organe: "Odmahivao je glavom, trzao se..."

Prije tri godine Anthony Hoover probudio se u bolnici u Kentuckyju te zatekao ljude kako mu briju prsa, kupaju ga u kirurškoj otopini i govore o vađenju njegovih organa. Hoover, poznat kao TJ, imao je 33 godine i bio je hospitaliziran nakon predoziranja. Činilo se da su liječnici pokušali sve. Imao je oštećenje mozga, nije imao refleksa, pogled mu je bio prazan.

U bolnici su rekli da je doživio moždanu smrt i da ga planiraju skinuti s aparata za održavanje na životu, piše CNN.

Bio je registriran kao donator organa, a organizacija KODA rekla je njegovoj obitelji da njegovi organi mogu spasiti mnogo ljudi. Operacija je zakazana za 29. listopada 2021.

Nakon samo dva sata operacije, koja je trebala trajati puno dulje, njegova obitelj dobila je obavijest od liječnika da je on - budan.

Jedna zaposlenica koje je svjedočila događaju izjavila je kako je to prava katastrofa jer čovjek koji je gledao u oči, odmahivao glavom i udarao po stolu nikada nije ni trebao dospjeti u operacijsku salu za vađenje organa.

Organizacija KODA tvrdi da je sve bilo prema protokolu.

Ipak, na vidjelo izlaze uznemirujući detalji o TJ-evu slučaju - uključujući navode o pritisku da se njegovi organi uzmu unatoč znakovima da je bio svjestan i da se opirao. A kritičari američkog državnog sustava nabave organa kažu da TJ-eva priča nije jedina te da mnogi pacijenti neće biti te sreće i preživjeti.

Takvim slučajevima bavi se Nycki Martin, nekadašnja zaposlenica KODA-e i buduća kirurginja. U siječnju 2024. na TikToku je gledala priče o darivateljima organa i naletjela na TJ-evu priču, koja joj se učinila poznatom.

Martin je radila kao kirurška konzervatorica za KODA-u oko godinu dana. Kad su TJ-a pripremali za operaciju, nije bila u sali, ali je čula da su ljudi bili uznemireni jer je pacijent budan.

Odlučila je javiti se TJ-evoj sestri Donni Rhorer i u razgovoru s njom ustanovila da obitelj nije imala sve podatke iz medicinske dokumentacije. A u njima je pisalo da se TJ trzao od boli tijekom kateterizacije srca, da je gledao oko sebe i mlatarao rukama.

Prema zapisniku, kardiolog je komentirao: "Nisam neurolog, ali ovo bih nazvao svrhovitim pokretima. Ako pacijent ima ovakve reflekse, onda nisu smjeli napisati da se neće oporaviti."

Umjesto da prekine postupak, kardiolog je TJ-u dao paralitik zvan rokuronij i dodatno ga sedirao midazolamom i fentanilom kako bi test mogao biti dovršen.

U zapisniku također stoji da je bolničkom osoblju bilo "nelagodno zbog količine refleksa", a neki su se žalili da je tu bila riječ o eutanaziji. Također, zapisano je da je obitelj zaposlenicima KODA-e rekla da ekstubiraju pacijenta i da je to prilika za doniranje organa.

Rhorer ima stotine stranica TJ-eve medicinske dokumentacije, ali nikad nije vidjela taj zapisnik te kaže da joj nikada nisu rekli što se dogodilo tijekom kateterizacije srca.

Više detalja Rhorer je saznala od Nycki Martin, koja je, također, stupila u kontakt s organizacijom za zaštitu pacijenata pod nazivom Organize. Napisala je i pismo američkom Kongresu u kojem je opisala što se dogodilo.

Donna Rhorer unajmila je odvjetnike, a oni su zatražili svu TJ-ovu evidenciju od bolnice i od organizacije za nabavu organa.

Rhorer kaže kako obitelj ni u ludilu ne bi pristala na vađenje organa da su znali da kod TJ-a nije nastupila moždana smrt.

Postoje okolnosti u kojima pacijent koji nije moždano mrtav ipak može postati darivatelj organa. To se zove donacija nakon cirkulacijske smrti, ili DCD, i postala je mnogo češća posljednjih godina. Neki stručnjaci dovode u pitanje etičnost te prakse.

"DCD bi trebao funkcionirati tako da kad imate nekoga s terminalnom bolešću ili ozljedom, njegova obitelj može odlučiti prekinuti održavanje života", objašnjava dr. Robert Cannon, izvanredni profesor kirurgije i stručnjak za transplantacije jetre na Sveučilištu Alabama u Birminghamu.

Cannon nije radio na TJ-evu slučaju, ali je bio upoznat s njim jer je u Kongresu svjedočio o propustima u sustavu nabave organa.

"Postoje potencijalni DCD donatori s puno refleksa", rekao je Cannon. ‘Ali ako obitelj zna da se to događa s njihovom voljenom osobom, ovaj se proces smatra etičkim i standardnim.‘

No nipošto nije etično da se stvara pritisak kako bi se nastavilo s procedurom. Jedna osoba koja je bila u operacijskoj sali kad su TJ-a pripremali za operaciju, smatrala je da je otišlo predaleko.

"Jako su forsirali vađenje organa", rekla je.

Natasha Miller bila je zadužena za pakiranje organa nakon vađenja.

"To je vrlo šokantno za ljude koji to nikada prije nisu doživjeli", rekla je. "Mnogi su se pitali zašto je došlo do vađenja organa s obzirom na to da je TJ izgledao svjestan i opirao se. Nikome nije bilo ugodno raditi, ali KODA je gurala, gurala i gurala da se nastavi."

Miller kaže kako se TJ cijelo vrijeme opirao, a bolničko osoblje govorilo mu je da se smiri. Unatoč TJ-evim pokretima, proces se nastavio.

Miller je rekla da je primijetila kako se TJ-u suze kotrljaju niz lice. Stalno je odmahivao glavom kao da želi reći ne.

"Ne mogu ni zamisliti strah koji je osjećao", rekla je Miller.

"Liječnica koja je ušla u salu bacila je pogled na TJ-a i rekla: "Ne, neću to raditi. Ima previše funkcija."

"To je bila katastrofa", rekla je Miller. Postupak je obustavljen.

TJ je proveo sljedećih nekoliko tjedana u bolnici. Iako je bilo predloženo da ga se odvede u dom za osobe s posebnim potrebama, njegova ga je sestra odvela svojoj kući u Richmond.

Doktori su rekli da se TJ nikada neće oporaviti, no Donna Rhorer uzela si je za zadatak da pomogne bratu. Sada je toliko ojačao da je sposoban za terapiju te je čak mogao otpratiti svoju sestru do oltara na njezinu vjenčanju u svibnju 2023.

Kad razgovara s TJ-em o tome što se dogodilo u bolnici, on ponekad pita zašto su ga ljudi pokušavali ubiti.