Najavljeno zahladnjenje i vjetrovito vrijeme stiglo je u Hrvatsku. Orkanski udari vjetra zatvorili su promet i na cestama i na moru. Vrijeme više nalikuje na zimsko nego na proljetno.

Olujna do orkanska bura raspuhala je cijelu jadransku obalu. Zatvorila je promet za sva vozila na nekim dionicama cesta pod Velebitom na Paškom i Dubrovačkom mostu. Za određene skupine - zabranila je putovanje Krčkim mostom.

"Nismo htjeli putovati mostom zbog bure i sada ćemo potražiti novi kamp", rekao je Hans, gost iz Njemačke.



"Uzet ćemo pauzu, ali nije problem, ovdje je lijepo vrijeme, pa ćemo na put sutra", rekao je Mario, gost iz Austrije.



Od Kvarnera do juga Hrvatske pjenilo se more, dizali su se valovi i morska prašina, valjale brodice. U prekidu je morski promet na brojnim trajektnim, katamaranskim i brodskim linijama.

"Molimo putnike da nas prate, bilo preko web-stranice, bilo preko naših prodajnih mjesta, kako bi mogli pravovremeno planirati svoje putovanje. Što se tiče sutrašnjeg dana, očekujemo smirivanje vremena tijekom dana", rekla je Jelena Ivulić iz Jadrolinije.

A danas su u šetnji Bakarcem bili rijetki. Udari bure su zastrašujući, ali izazivaju i divljenje.

"Prolazio sam automobilom i vidio sam vodene stupove koji se dižu tu na Bakarcu, što je karakteristično, i morao sam odraditi jedan fotosession", ispričao je Goran iz Bakra.



"Mislim da ove zime nije još ovako puhalo, čini mi se da je ovo najjača bura ove zime", rekao je Vlado iz Kraljevice.

Najjači udar izmjeren tijekom dana bio je u Povilama - 150 kilometara na sat.

Reporterka Dnevnika Nove TV Katarina Jusić Mezga javila se iz Bakarca.

"Bura i dalje puše, pojačava i osjet hladnoće. I dalje su zabrane na snazi, posebno u dijelu pod Velebitom. Autocesta A1 od Svetog Roka do Posedarja, Paški most, ali i most u Dubrovniku i dalje su zatvoreni za sve skupine vozila, a ograničenja su i na drugim dionicama cesta i autocesta", rekla je reporterka.

Naglasila je kako su danas bili cijeli dan na terenu, posebno na dionicama pod ograničenjima, i u nekoliko navrata se i sami uvjerili da se zabrane krše te se time ugrožava sigurnost vozača, ali i drugih.

"Svi ti vozači nasreću su dobro prošli, bez posljedica, no dovoljan je jedan reful bure i vozila za koja vrijedi zabrana mogu završiti na boku. Time takvi vozači ugrožavaju ne samo vlastite nego i živote drugih vozača, ali mogu dobiti i novčane kazne", rekla je reporterka.

Naglasila je da se očekuje jačanje bure u večernjim satima, kada će ona dobiti na snazi, te je za sutra najavljen crveni meteoalarm.

