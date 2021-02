Povećanje trošarina na duhan uzburkalo je situaciju na domaćem tržištu.

Analitičar Marko Rakar i predsjednik Udruge proizvođača duhana Krupan list Željko Aragović gostovali su u Točki na tjedan televizije N1 te govorili o povećanju trošarina na duhan.

"Ovo je vrlo zanimljiva simbioza privatnog subjekta i države. To nismo vidjeli jako dugo u toliko izraženom omjeru. Manje-više premijer, ministri i cijeli niz ljudi je javno vezao ostanak BAT-ove tvornice u Hrvatskoj s povećanjem trošarine na grijane duhane, što je smiješno jer udio grijanih duhana na tržištu je svega oko pet posto ukupnog prometa duhana.

Osim toga, 80 posto proizvodnje u Kanfanaru ide u izvoz koji ne bi bio dotaknut ovim trošarinama pa se postavlja pitanje koji je stvarni motiv da se na tome inzistira", istaknuo je Rakar za N1 televiziju.

Dodao je da država ne bi smjela intervenirati na ovaj način u svrhu zadržavanja proizvodnje.

"Ako je ovo sve kako su nama naši političari prezentirali točno, oni su postigli dogovor s British American Tobaccom, da u zamjenu za veće trošarine oni zadrže tvornicu. To je protivno europskoj direktivi i europskom pravu. Država ne smije ulaziti u takve ugovore i ako do toga dođe, to će biti predmet neugodnih razgovora u Bruxellesu", kazao je Rakar.

"Proizvođači duhana su neutralni u toj poziciji jer naša sirovina 90-95 posto završi u izvozu, u duhanskim proizvodima u drugim zemljama i tamo na te proizvode onda ide trošarina. Ono što smo imali ranijih godinama kad je Kanfanar bio pod Adrisom, imali smo zakon gdje se moralo ugrađivati 60 posto domaće sirovine u duhanske proizvode i proizvođači duhana su imali interes. Ovako sada proizvođači duhana u Hrvatskoj nemaju nikakav interes ili su totalno neutralni", smatra Aragović.

Komentirao je i koliko bi štetilo tržištu da BAT preseli proizvodnju. "To je kompleksno pitanje. Hrvatska proizvodnja duhana danas funkcionira na zatvorenom tržištu jer proizvođači ne mogu dogovarati proizvodnju duhana ni skim u EU, odnosno samo s prerađivačima duhana u Hrvatskoj. Proizvođači su primorani raditi s BAT-om jer ne mogu zakonski ni s kim drugim, nama je BAT praktički nametnut. Od 2015. kada je BAT ušao u Hrvatsku, proizvodnja duhana je pala za 32 posto", rekao je Aragović.

"Imamo jako velikih problema što se tiče radne snage, a imamo i daleko najmanju otkupnu cijenu sirovog duhana u Europi. Hrvatska ima 14 kuna prosječno otkupnu cijenu, a zemlje poput Italije, Francuske i druge imaju po 20 ili 25 kuna. Mi smo s BAT-om pokušali razgovarati na tu temu, ali nažalost, nismo uspjeli. Posljedice koje imamo danas je ogromni pad proizvodnje. BAT nije donio ništa hrvatskoj proizvodnji duhana niti je previše uložio. Ono što BAT daje je organizacija proizvodnje i kreditiranje iste", kazao je Aragović.

Smatra država mora pružiti alternativu proizvođačima duhana kako bi izašli iz "duhanskog rata".

"Radi se o duhanskom ratu gdje država stoji negdje između. Proizvođači su samo posljedica nečega, a BAT ih u ovim okolnostima koristi kao alat da bi ostvario svoje ciljeve. Država mora pronaći rješenje za proizvođače duhana", rekao je Aragović i dodao da država ima ključnu ulogu.