Konačno je poznato koliko bi mogli poskupjeti duhanski proizvodi te alkoholna i bezalkoholna pića.

Za jaka alkoholna pića trošarine će se povećati za oko 15 posto, što bi u konačnici moglo značiti poskupljenje od 2 do 3 kune za litru pića u maloprodaji.

Bezalkoholna pića bit će podijeljena u kategorije pa će se za one s najviše šećera trošarine povećati, a za one s najmanje - smanjiti. Tekućine za elektroničke cigarete ne bi trebale poskupjeti, a cigarete bi mogle biti kunu do dvije skuplje.

Također, Vlada želi vratiti odredbu da se kasina, automat-klubovi i kladionice ne smiju nalaziti na manje od 500 metara od vjerskih objekata i odgojno-obrazovnih ustanova. Prijedlog uredbi i pravilnika dva će tjedna biti u javnom savjetovanju.

Ministar financija Zdravko Marić kazao je kako će porast cijena ovisiti "o cjenovnoj politici svakog od proizvođača i distributera, hoće li jedan dio tog povećanja preuzeti na sebe". Dodao je i da ovdje nije riječ o vinu i pivu.

