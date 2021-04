Mali kreativci, pripremite se – snimite video na slavljeničku pjesmu „Dobre stvari su pred nama“ - Kaufland traži 42 partnerske škole kojima svaki tjedan donira voće i povrće.

Kaufland je dosada kroz projekt donirao 500 tona svježeg voća i povrća



Već petu godinu zaredom Kaufland poziva škole diljem Hrvatske da se prijave na natjecanje Kaufland školu voća i povrća i osvoje vrijednu nagradu – cjelogodišnju zalihu voća i povrća za sve svoje učenike. U ovoj se školskoj godini u projekt uključilo 40 javnih osnovnih škola – po jedna za svaku trgovinu Kauflanda te je projektom obuhvaćeno gotovo 20.000 osnovnoškolaca kojima Kaufland godišnje donira oko 140 tona svježeg voća i povrća. Svake godine Kaufland priprema nove izazove za natjecanje Kaufland škola voća i povrća na koje se prijavljuje sve veći broj škola koje svojim kreativnim rješenjima dokazuju da ih ovaj projekt intrigira i veseli. Za ovu su, jubilarnu i slavljeničku godinu u kojoj Kaufland obilježava 20 godina poslovanja u Hrvatskoj, pripremili poseban izazov u kojem će najviše uživati oni učenici koji vole glazbu, pjevanje i plesanje.



Kako se prijaviti?



Škole koje se žele prijaviti na natjecanje trebaju pripremiti video uz slavljenički pjesmu banda Nova Generacija „Dobre stvari su pred nama“ – mogu koristiti snimku pjesme ili djeca mogu samostalno izvesti pjesmu. Natjecanje počinje 12. travnja i traje do 7. svibnja, a škole se prijavljuju putem online obrasca na internetskoj stranici kaufland.hr/skolavip i slanjem snimljenog videa poveznicom koju će sve prijavljene škole dobiti putem e-maila. Detaljnije upute za prijavu možete pronaći na internetskoj stranici Kauflanda.



Jubilarna godišnjica



Svi već znaju slavljeničku i veselu pjesmu „Dobre stvari su pred nama“ koja će biti i sjajna podloga za kreativne uratke kojima će Kaufland uz obljetnicu poslovanja obilježiti i jubilarnu 5. godinu projekta Kaufland škola voća i povrća. Zato, pustite mašti na volju – pjevajte, plešite ili smislite nešto treće i osvojite nagradu za vašu cijelu školu. Radove koji ispunjavaju uvjete natjecanja pregledat će i ocijeniti stručni ocjenjivački žiri u sastavu Marko Vojvodić, Igor Ivanović, Dino Jelusić i Marija Franić koji će najkasnije do 28. svibnja 2021. proglasiti pobjedničke škole s kojima suradnja počinje od sljedeće školske godine.



Postani glavna zvijezda



Posebnost ove godine je što će žiri među 42 uradaka pobjedničkih škola odabrati i jednu školu s najboljim videom koja osvaja profesionalno snimanje glazbenog spota. Školarci će tako imati priliku ponovno zapjevati i zaplesati u ritmu „Dobre stvari su pred nama“, ali će to ovaj put snimiti profesionalna ekipa koja će školarcima tako, uz društvene mreže Kauflanda, omogućiti da jednom osjete kako je to biti prava glazbena zvijezda.