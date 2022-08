Mali Hrvoje i njegova ekipa svaki su dan dva mjeseca dočekivali Jadrolinijin brod Lastovo, jednog dana kapetan Igor Bačić pozvao ih je na brod te tim potezom oduševio djecu, ali i cijelu Hrvatsku. Bačić nam je ispričao kako je sve započelo.

Kapetan Igor Bačić dirnuo je cijelu Hrvatsku kada je zajedno s kapom Deanom Koludrovićem odlučio na Jadrolinijin brod Lastovo pozvati djecu koji su mjesecima na rivi na Olibu dočekivali i ispraćali njihov brod.

Bačića smo zatekli na godišnjem odmoru koji provodi s obitelji na Hvaru i opet je na brodu, jer kako i sam kroz smijeh kaže on bez broda - ne može.

"Hrvoje je s majkom i psom svaki dan dolazio na rivu i tu nas dočekivao i ispraćao. Odmah smo ga primijetili jer je bio nemoguće ne uočiti taj dirljiv prizor mališana koji nam maše. Već nakon par dana počela je ta naša komunikacija. On bi mahao, a mi bismo uzvraćali s brodskom sirenom", otkriva kapetan za DNEVNIK.hr.

Oni mašu, a mi trubimo

S vremenom Hrvoju su se počela pridruživati i druga djeca koja bi doslovno dva puta dnevno, jurila mokra i bosa s plaže kako bi mahala ovom brodu.

Tako se javila i ideja da te predivne mališane pozovu na brod, a kada su im rekli te vijesti da će sljedećeg dana doći u posjet sreća je bila neopisiva, čula se samo vriska, a raskolačili su oči kao da idu na put u svemir.

Hrvoje je došao s darovima, poklonio je kapetanu majicu s motivom Oliba, crtež broda Lastovo, a ni djeca nisu otišla praznih ruku, bilo je tu brojnih darova i za njih.

No, sve to palo je u drugi plan kada je maleni 4-godišnji Hrvoje sjeo za kormilo broda, a neizmjerna sreća u dječačkim očima pojavila se kada je čuo da i on smije zatrubiti brodskom sirenom.

Ljubav prema brodovima

"U prvi trenutak kada se začula brodska sirena Hrvoje nije bio ni svjestan da je on uspio proizvesti taj zvuk, a kada je shvatio bio je neizmjerno sretan", ispričao nam je Bačić, koji u Jadroliniji radi 20 godina, a od toga je sedam godina zapovjednik broda.

Kaže ljetni mjeseci su mu najdraži, a ovom poslu najviše voli ovakve trenutke s djecom koje ih neizmjerno raduju. Na naš upit je li kao dječak sanjao da će biti kapetan broda rekao nam je da ta ljubav između njega i brodova postoji od malih nogu, a godinama je sve veća i veća.