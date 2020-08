Koronavirus u bolnicama je zaustavio ili sveo na minimum ostale preglede. O listama čekanja govorimo već godinama, a kako rješenja nema, nije loše podsjetiti na veliki problem koji se tiče gotovo svake hrvatske obitelji.

Pogled na liste čekanja, mrak na oči. I za one koji su mislili da ne može gore, COVID je pokazao da ipak može.

„Sad sam pitala za EMNG mišića i to su mi rekli da za godinu dana dođem. I to su mi rekli da dođem pitati na Rebro. Nema ni datuma nego da dođem pitati“; kaže Zagrepčanka Jelena.

„Odgođeni su mi svi. Imam još tri pregleda. Sva tri su odgođena do daljnjeg, dok me ne nazovu. 28 puta zovem doktoricu opće prakse, ne diže slušalicu. 28 puta! U jednom danu. Ubitačno“, priča Dražen.

Prema podacima stranice Liste čekanja, kad biste se danas naručivali na, primjerice, magnetsku rezonancu abdomena u KBC-u Zagreb bi čekali čak 726 dana, odnosno dvije godine. U KBC-u Split 363 dana. U Zadarskoj bolnici 270, a u KBC Sestre milosrdnice 158 dana.

U KBC-u Sestre Milosrdnice najduže se čeka na magnetsku rezonancu mozga i kralježnice. I to do siječnja 2022 godine. Pitali smo bolnicu zašto je to tako, oni nam u odgovoru kažu kako je problem u nedostatku liječnika specijalista radiologije pa je odmah dostupan i manji broj termina. Isto tako kažu da je problem u nedostatku uređaja za ultrazvuk. Zastoj su imali i kod endokrinoloških pregleda. U kratkom vremenu otišla su im čak četiri liječnika. U međuvremenu su našli nova dva i sad je ta lista u procesu rješavanja.

„Liste čekanja su nikad gore u zadnjih 20 godina i hitno po tome treba postupati jer smo na dnu svih zdravstvenih statistika EU. Žalbe svih pacijenata su se povećale od veljače i to za 30 posto i to sve na temelju nedostupnosti zdravstvene zaštite“, kaže Josip Perić iz Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata.

Pitali smo nadležne kako planiraju riješiti ovaj gorući problem, iz ministarstva i HZZO-a poručuju:

„Kako bi dodatno uredili liste, Ministarstvo zdravstva i HZZO uspostavljaju sustav kojim će se umrežiti sve ustanove s kojima je~ HZZO sklopio ugovor o plaćanju prema postupcima i Centralni upravljački sustav (CUS). Sustav kao izvor informacija, uz još veću transparentnost, doprinosi da se bolje organiziraju pregledi, skrate liste čekanja preusmjeravanjem u bolnice i ustanove gdje su kapaciteti manje opterećeni“, stoji u odgovoru HZZOa-a.

Godinama se rješavalo, a nikad riješilo. Isto kao i problem s plaćanjem veledrogerijama. Zdravstvo grca u ozbiljnim problemima i bez koronavirusa.

"Nema zdravstvenog sustava koji nema liste čekanja"

Predsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Luetić u razgovoru za Dnevnik Nove TV rekao je kako je zbog koronavirusa došlo do 'lockdowna' pa tako i do 'lockdowna' zdravstvenog sustava.

„U većem dijelu situacija je sada dobra i pretrage se obavljaju u punom obimu. U lockdownu su možda najpogođeniji bili kronični bolesnici koji su možda propustili neke kontrole, a za onkološke je bolesnike sustav i u koroni bio otvoren. Sustav je trenutno maksimalno angažiran“, ističe dr. Luetić.

Naglašava kako nema zdravstvenog sustava koji nema liste čekanja.

„One postoje u svakom zdravstvenom sustavu, samo se njima treba kvalitetnije upravljati“, kaže Luetić i ističe kako je jedan od problema i kadrovski deficit liječnika, naročito u manjim sredinama.

„I mi liječnici spremni smo dati svoj obol u smanjivanju lista, ali očekujemo valoriziranje od strane zdravstvene administracije“, poručuje Luetić.

