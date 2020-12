Prije gradnje luksuznog hotela investitori su imali bezrezervnu podršku gradskih vlasti i obećanje da će, sagrade li hotel, benzinska crpka smještena tik do hotela - biti izmještena. No, sve je to propalo. Crpka čeka građevinsku dozvolu, a investitori najavljuju tužbu.

Prije gradnje luksuznog hotela investitori su imali bezrezervnu podršku gradskih vlasti i obećanje da će, sagrade li hotel, benzinska crpka smještena tik do hotela biti izmještena. No, sve je to propalo, crpka čeka građevinsku dozvolu, a investitori najavljuju tužbu.

Luksuzni hotel u Šibeniku, otvoren je 2018. godine i radi se o investiciji od 50 milijuna kuna. Tik do hotela smještena je benzinska crpka. 2014. godine, osim pune podrške za gradnju hotela, investitori su dobili i obećanje da će se Grad Šibenik potruditi pronaći ili kupiti zamjensko zemljište na koje će biti izmještena benzinska crpka INA-e. No, ništa od toga nije napravljeno.

Zbog crpke su se mjesecima lomila koplja i na sjednicama Gradskoga vijeća. Crpka se naknadno upisuje u GUP, na izvanrednoj sjednici. "Ona je naknadno uvrštena jer je ona prikazana, tobože, kao tehnička greška", kaže gradski vijećnik SDP-a Joško Šupe. Tu odluku resorno Ministarstvo stavlja izvan snage.

Iz Grada poručuju da je proces izdavanja građevinske dozvole za crpku u tijeku, a lopticu odgovornosti prebacuju na Županijsku lučku upravu kojoj su dali suglasnost za raspisivanje 20-godišnje koncesije. Šupe smatra da je za ovo kriva, prvo Županija, koja je pokrenula procedure davanja koncesije koju nije smjela pokrenuti. Kriv je kaže i Grad, koji od početka govori da tu pumpa ne smije biti, ističe.

Ravnatelj županijske Lučke uprave Željko Dulibić smatra da je sve po zakonu i u skladu S GUP-om s čime se ne slažu investitori, ni oporba. "U ovoj priči krši se niz zakona, očito neko ima licencu za kršiti zakone, mi nemamo pojma iz kojeg razloga", kaže Zoran Popović, investitor iz Šibenika.

Sigurnosna priča, odgovoraju iz MUP-a je pod kontrolom iako bivši ravnatelj DUZUS-a Jadran Perinić napominje: "Ako imate objekt takvog tipa, gdje se pretaču zapaljive i eksplozivne tvari, doista staviti ga u središte mjesta, u neposrednoj blizini stambenih objekata, hotelskih, nema nikakvog smisla", uvjeren je.

Crpka je posljednjih godinu dana ograđena, čeka građevinsku dozvolu, od grada. Iz INA-e poručuju zadovoljili su sve tražene uvjete! Vrijednost investicije je, kažu, više milijunska, a projekt će biti u skladu s urbanističkim, arhitektonskim i konzervatorskim zahtjevima.

Višemilijunski projekt

Investitor Ante Mioč objasnio je detalje oko cijele priče.

"Osim što smo izigrani i obmanuti kao investitori, kad smo ušli u problematiku oko pumpi, vidjeli smo da su ovdje obmanuti i građani Šibenika, turisti i šetači. Dovedeni su u životnu opasnost jer je strategija Grada Šibenika rekla da se pumpa mora izmjestiti jer ugrožava živote i zdravlje stanovnika i spriječava razvoj poduzetničke aktivnosti, a to je isto rekla procjena od velikih nesreća za grad šibenik.

Ovo sigurno nije poduzetnička klima, ali puno bitnije je zdravlje građana i turista. Kad se dogodila nesreća u Bejrutu, dakle ljudi su upozoravali i stručnjaci su upozoravali nitko nije reagirao. Ovim putem pozivamo sve na reakciju i da se stane na kraj odlukama lokalnih vlastodržaca u kojima kršeći zakone dovode u opasnost stotine i stotine ljudi".

Podignuli su tužbe i kaznene prijave, a Mioč kaže da očekuje da institucije odrade svoj posao.

