Visoki sud časti HDZ-a u ponedjeljak će odlučiti hoće li izbaciti Darka Milinovića ili ne. Milinović bi se mogao izvući i s blažom sankcijom jer zbog tijesne većine u Saboru Plenković mora kalkulirati možda i više no što bi želio.

Potpredsjednik Sabora Željko Reiner u nedjelju je bio govorljiv s oltara, ali o svojem dugogodišnjem stranačkom kolegi nije htio reći niti riječi. "Ne bi, ne bi, ovo je jedna posebna svečana prilika. Ostavimo dnevnu politiku za svakodnevicu", rekao je Reiner.

Svakodnevica bi za Darka Milinovića uskoro mogla izgledati drukčije nego do sada. Gotovo 30 godina je u stranci, ali njegov posljednji potez, opsada HDZ-a, bila je kap koja je prelila čašu strpljenja trenutačnog stranačkog vodstva, prije svega Andreja Plenkovića. "Neću dopustiti da se, u prenesenom smislu, od HDZ-a radi cirkus i nikakva događanja naroda", poručio je prije nekoliko dana Plenković.

Darko Milinović (Foto: Dnevnik.hr)

Zbog svega u čemu je sudjelovao Milinoviću prijeti izbacivanje iz stranke. Jadranka Kosor se jasno sjeća svojeg izbacivanja no kaže da su tada vremena bila drukčija. "HDZ je tada bio u oporbi, a danas se bori za opstanak tanke većine. Ja mislim da će upravo to brojanje do 76, 77 u konačnici presuditi i da se sada ubrzano vode razgovori u takozvanoj tihoj diplomaciji da se pronađe neki izlaz", rekla je za Dnevnik Nove TV Kosor.

Darku Milinoviću nije prvi puta da se pobunio protiv Plenkovića. Početkom godine napao je ministra Ćorića. Razlog je taj da po Lici kadrovira, kako kaže, bez da se njega pita. Po volji mu nije bio niti Čorićev odabir za ravnatelja nacionalnog parka Plitvička jezera. "Ne dozvolim da mi kvazi HDZ-ovci, kao što je ministar Ćorić, omalovažavaju ljude iz ličko-senjske županije i kažu da ovdje nema sposobnih", rekao je tada Milinović.

Darko Milinović (Foto: Dnevnik.hr)

Samo nekoliko mjeseci kasnije problem koji je brinuo Milinovića bila je Istanbulska konvencija. "Imam rezerve i nije me do sada nitko nije uvjerio da ne postoji ova rodna ideologija u Istanbulskoj konvenciji", rekao je Milinović.

Do sada se Milinoviću opraštalo baš kao i nekim drugim HDZ-ovcima. Milan Kujundžić i Drago Prgomet u jednom su trenutku otišli iz stranke te osnovali vlastite da bi se potom vratili. Ta situacija nikome nije bila sporna. Ćiro Blažević je na posljednjim izborima bio na listi za dijasporu Milana Bandića. Bez obzira na to što statut to strogo zabranjuje iz stranke nije izbačen. Milinović sada čeka sud časti stranke.

Jadranka Kosor objasnila nam je kakav je osjećaj biti na nišanu odlaska iz stranke. "Nevjerojatna je situacija kad sjednete pred te ljude s kojim ste do jučer bili prijatelji praktički. I kada vas sada ti ljudi s druge strane, ta petorica gledaju kao neku vrstu neprijatelja, krivca" kaže Kosor.

Milinović u nedjelju nije htio nastupati pred kamerama. Odluka visokog suda časti znat će se danas popodne.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr