Bivši vlasnik Agrokora Ivica Todorić te nekadašnji menadžeri koncerna Ante Huljev, Piruška Canjuga i četverooptužena Nicole De Rossi danas će u 13 sati dobiti prvu nepravomoćnu presudu za zlouporabu te tvrtke tešku 1,25 milijuna eura.

Ivica Todorić, kao tadašnji predsjednik uprave Agrokora i Huljev kao izvršni direktor financija u koncernu su, prema sumnjama tužiteljstva, 2013. zlouporabili svoj položaj jer su na štetu koncerna omogućili plaćanje 1,25 milijuna eura u korist švicarske tvrtke za savjetodavne usluge Siggman AG, znajući da one nisu niti će biti obavljene u korist koncerna.

Švicarska tvrtka time se, prema optužnici, nepripadno materijalno okoristila, dok je koncern oštećen za 1,25 milijuna eura. De Rossi, kao odgovornu osobu švicarske tvrtke, tužiteljstvo tereti da je Todoriću i Huljevu pomogla izdavanjem računa, u ime švicarskog trgovačkog društva, za navodno obavljene savjetodavne usluge.

Trećeokrivljenoj Canjugi, nekadašnjoj članici uprave Agrokora, stavlja se na teret da je sudjelovala kao poticateljica prvookrivljenog i četvrtookrivljenice. U optužnici se ujedno navodi da su stvarni vlasnici švicarskog trgovačkog društva bili Huljev i Canjuga.

"Posao nikada nije realiziran"

Zamjenica zagrebačkog županijskog državnog odvjetnika Karolina Dragičević u završnom je govoru istaknula da posao između Agrokora i švicarske tvrtke Siggman AG nije realiziran te da je riječ o fiktivnom poslu kojim je iz Agrokora izvučeno 1,25 milijuna eura.

Stoga je tužiteljica sudu da se četvero optuženih proglasi krivim i osudi po zakonu, a švicarskoj tvrtki oduzme novac.

Todorićeva braniteljica po službenoj dužnosti, odvjetnica Ljiljana Planinić, istaknula je da tijekom sudskog postupka nije dokazano da je njezin branjenik počinio kazneno djelo te je predložila da ga se oslobodi optužbi.

''Nije čudno da i sam Todorić kaže da je optužnica nerazumljiva i besmislena. Zašto bi predsjednik uprave i gotovo stopostotni vlasnik tvrtke sklopio posao kojim će naštetiti vlastitoj tvrtki? Teze koje je iznijelo tužiteljstvo su neutemeljene, nelogične i neuvjerljive'', zaključila je Planinić.

Todorić odbio iznositi obranu

Sam Todorić na suđenju je odbio iznositi obranu. Sutkinji je rekao da to nema veze sa sudom, nego je to njegov stav prema procesu koji se vodi protiv njega.

Na sudu nije želio ni odgovarati na pitanja navodeći da je razlog "proces koji se protiv njega vodi, a što nema veze sa sudom".

No odgovarao je na pitanja novinara i kazao da je dobio optužnicu i da je "to smeće".

"Neću se braniti, nema uopće šanse. U međuvremenu će se razjasniti stvar oko Agrokora, vidjet će se tko je to napravio, izaći će dokumenti i dokazi. Imam nekoliko stotina dokaza. Imam dokaze da se zločinačka organizacija koju je postavio Plenković napravila plan prije nego sam došao na sastanke kod njih", rekao je Todorić.

Dodao je i kako ima vladin plan u kojem piše da on treba otići kod bilježnika i bez naknade dati trećoj osobi firmu.

De Rossi iznijela obranu: "Todorić je za mene bio apsolutni autoritet i nisam sumnjala u njegov potpis. Ovo suđenje me uništilo"

Agrokorovi menadžeri Huljev i Canjuga odbacili optužbe za zlouporabu vrijednu 1,25 milijuna eura

"Oni su mene došli ucijeniti. Htjeli su prije zakona da im privatno dam firmu. Potjerao sam Dalićku iz sobe, nisam htio na to pristati. Rekli su da ako ne predam firmu, onda će napisati zakon", rekao je.

"Sve će se saznati"

Bivši šef Agrokora kaže kako jedan spor vodi u Americi te će dva spora početi u Engleskoj.

"Sve će se saznati, a onda će se saznati jedna tragedija Hrvatske i zato što takvi i na taj način upravljaju državom u ovom smo stanju u kakvom jesmo. Dalićka je došla k meni 16. 3. i rekla potpiši. Dan prije nego što je došla u novinama je izašlo da nisam platio porez, svi su to mediji objavili, došla me prestrašiti da bih ja potpisao. Oni su mislili da sam ja pokrao novac, da ću se prestrašiti. Ali naišli su na čovjeka koji nije uzeo ni jedan cent. 30 godina sam bio direktor kompanije naše u Švicarskoj, 30 godina dva odvjetnika su sa mnom u upravi, zezali su me za jedan franak da sve bude u redu. Imali smo kontrole, uvijek pozitivno, radili smo prema njihovim pravilima. Sad oni vele da nešto nije u redu u drugoj državi", kazao je Todorić po izlasku sa suda 28. rujna.

Ivica Todorić je još od studenoga 2017. pod istragom zbog nezakonitog pribavljanja više od milijardu kuna, a državno odvjetništvo je u tom, glavnom dijelu slučaju Agrokor, optužnicu podiglo 15. rujna.