"Skandalozno, degutantno i izopačeno": Burne reakcije zbog predstave u Istri, roditelji šokirani zbog 18+ scena

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Piše I. B., 17. lipnja 2026. @ 11:01 komentari
Prizori iz predstave
Prizori iz predstave Foto: Facebook/Screenshot
Direktorica turističke zajednice ispričala se nakon osude dijela javnosti.
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