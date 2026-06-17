"Skandalozno, degutantno i izopačeno": Burne reakcije zbog predstave u Istri, roditelji šokirani zbog 18+ scena

Predstava francuskog ansambla izvedena na Festivalu uličnih čarobnjaka u Tar-Vabrigi izazvala je burne reakcije zbog prizora neprimjerenih za djecu. Turistička zajednica Općine Tar-Vabriga uputila je ispriku posjetiteljima i priznala da je došlo do pogrešne procjene.

Među kritičarima je i Mostov saborski zastupnik Nikola Grmoja, koji je na Facebooku objavio snimke predstave koja je održana u petak i postavio pitanje zašto se takvi sadržaji financiraju javnim novcem.

"Skandalozno, degutantno, izopačeno… I ako mislite da pretjerujemo, pogledajte što hrvatski građani financiraju javnim novcem i kakve scene se djeci u Istri prikazuju pod krinkom 'dječje predstave'", poručio je Grmoja na Facebooku.

Predstava je, naveo je Grmoja, promovirana kao predstava za obitelj, "a na njoj su se mogle vidjeti simulacije seksualnih radnji, umjetna spolovila i različiti sadržaji potpuno neprimjereni djeci koja su prisustvovala predstavi i koja su bila pozvana na nju".

O svemu se oglasila i direktorica Turističke zajednice Sanja Žužić te uputila javnu ispriku zbog nastale situacije.

"Kao direktorica Turističke zajednice Općine Tar-Vabriga te u ime Turističke zajednice želim se iskreno ispričati svim posjetiteljima, a posebno roditeljima i djeci koji su se tijekom izvedbe osjećali neugodno ili smatraju da pojedini dijelovi programa nisu bili primjereni obiteljskom okruženju i dječjoj publici", navela je Žužić.

Festival uličnih čarobnjaka, navela je, tijekom godina je izgradio ugled kvalitetne, međunarodne i obiteljske manifestacije koja okuplja brojne posjetitelje svih generacija.

"Upravo zato razumijem razočaranje i negodovanje dijela publike te smatram da je važno jasno reći kako pojedini dijelovi navedene predstave, prema mom mišljenju i s obzirom na reakcije javnosti, nisu bili primjereni kontekstu obiteljskog festivala koji u velikom broju posjećuju djeca i njihove obitelji. Turistička zajednica Općine Tar-Vabriga dugi niz godina podržava ovaj festival jer vjerujemo u važnost kulture, umjetnosti i sadržaja koji obogaćuju život naše zajednice i turističku ponudu destinacije. Tijekom svih proteklih godina festival je uživao ugled kvalitetne i odgovorno vođene manifestacije te nikada nije bilo razloga dovoditi u pitanje primjerenost programa koji se predstavlja publici", navela je Žižić.

U priopćenju je naglasila da Turistička zajednica nije organizator festivala niti sudjeluje u odabiru izvođača i umjetničkog programa.

"Za organizaciju i selekciju sadržaja zadužena je Udruga Čarobnjakov šešir iz Pule, s kojom smo kroz godine ostvarili uspješnu suradnju temeljenu na međusobnom povjerenju i brojnim kvalitetno realiziranim projektima. Upravo zbog tog dugogodišnjeg pozitivnog iskustva nije postojala nikakva naznaka da bi pojedini dijelovi izvedbe mogli izazvati ovakve reakcije publike."

Žužić je poručila da smatra da pokrovitelji i organizatori kulturnih događanja moraju biti spremni saslušati javnost kada ona ukaže na opravdanu zabrinutost.

"Ne dovodeći u pitanje umjetničku slobodu niti pretpostavljajući lošu namjeru organizatora ili izvođača, držim da je u ovom slučaju došlo do pogrešne procjene prikladnosti sadržaja za manifestaciju namijenjenu širokoj i obiteljskoj publici. Upravo zbog toga iskreno žalim što je dio posjetitelja doživio nelagodu i razočaranje."

Sve primjedbe i reakcije javnosti, poručila je, shvatili su vrlo ozbiljno.

"U budućnosti ćemo, u suradnji s organizatorima manifestacija koje podržavamo, dodatno inzistirati na jasnijem uvidu u sadržaj programa kako bismo osigurali da bude usklađen s karakterom događanja, prostorom u kojem se održava i publikom kojoj je namijenjen. Poduzet ćemo dodatne korake kako bismo bili sigurni da se slična situacija neće ponoviti."

"Još jednom upućujem iskrenu ispriku svim posjetiteljima koji su se osjetili povrijeđeno, neugodno ili razočarano. Zahvaljujem svim građanima i posjetiteljima koji su svoje mišljenje izrazili na korektan i dobronamjeran način. Vjerujem da otvoren dijalog, međusobno poštovanje i spremnost da učimo iz ovakvih situacija predstavljaju najbolji put za očuvanje povjerenja koje zajedno gradimo godinama", navela je Žužić u priopćenju.