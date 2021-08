Predsjednik Milanović komentirao je epidemiološku situaciju u Hrvatskoj rekavši kako mjere same po sebi više nemaju smisla. Uzor vidi u Švedskoj.

Predsjednik Zoran Milanović u Kijevu je sudjelovao na obilježavanju 30. obljetnice stradanja civilnih žrtava iz Kijeva u Domovinskom ratu. Nakon obljetnice komentirao je popis stanovništa, Konferenciju veleposlanika i epidemiološku situaciju u zemlji.

"Popis stanovništva pokazat će da nas je trenutno u zemlji manje nego što nas je bilo prije 10 godina, kao što je Iraca i Britanaca više, ali zato što su se tamo doselili ljudi koji tamo rade. Hrvata ima koliko ima, više od 4 milijuna i to je mali broj ako uspoređujemo od prije 20 godina, ali veliki broj ako uspoređujemo od prije 200 godina. Ali to što imamo, ako znamo s tim,možemo napraviti čudo", kazao je predsjednik.

U Zagrebu je otvorena godišnja Konferencije veleposlanika, generalnih konzula i vojnih izaslanika, a jedno od pitanja novinara predsjedniku Milanoviću, bilo je i je li pozvan na Konferenciju kao njegova prethodnica. Milanović je rekao kako će svi uzvanici Konferencije sutra biti kod njega na Pantovčaku.

Komentirao je imenovanje veleposlanika. "Na kraju će se to rasplest na poluzadovoljstvo dionika, što je normalna životna dionica. Koliko sam informiran nešto se radi, a moglo se na takav isti način raditi prije osam mjeseci", napomenuo je.

Milanović je komentirao i epidemiološku situaciju, moguće nove mjere, pooštravanje mjera i rast broja zaraženih. "Ne možemo potpuno svojeglavo raditi i djelovati, jer živimo u zajednici koja je veća od nas, ali ja bih radio onako kako je to radila Švedska, a ne kako radi Njemačka, Francuska...No, mi si to očito ne možemo priuštiti. Cjepilo se puno ljudi. Ove mjere same po sebi više nemaju smisla, osim ako nije ugrožen zdravstveni sustav i jedinice intenzivne njege, a ja vidim da to nije ugroženo.

Necijepljeni ljudi se izlažu riziku. Cjepite se, vjerujte znanosti", poručio je predsjednik i komentirao granične sporove sa Srbijom rekavši kako ga zanima samo sudbina nestalih, a da će se granični sporovi rješiti. Smatra i kako od Srbije ne možemo tražiti ratnu odštetu. "Idemo se koncentrirati na bitno, a to je pitanje nestalih. To nam Srbija može dati, ako želi"

Komentirao je dolazak Tony Blaira u Hrvatsku. "Neke stvari mu zamjeraju, njegov pogled na imigrantsku politiku je i dalje isti, zbog toga se dogodio brexit. On je jedan od najvećih likova u proteklih 20 godina", napomenuo je i otkrio kako se jučer susreo s bivšim britanskim premijerom, inače trenutnim savjetnikom srbijanskog predsjednika Vučića.