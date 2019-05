Predsjednik SDSS-a i nositelj liste te stranke na europskim izborima Milorad Pupovac, izjavio je u ponedjeljak na predizbornom skupu u Karlovcu kako je njihova lista patriotskija od onih koji sebe nazivaju domoljubima, a rade na razbijanju Europe i na razjedinjavanju Hrvatske.

Milorad Pupovac rekao je kako će osnovni princip rada SDSS-ovog eurozastupnika biti - za Srbe jednake u Hrvatskoj, za Hrvatsku jednaku u Europskoj uniji, te da će se u Europskom parlamentu žestoko boriti za sve manjine, ma kojeg identiteta ili roda bile.

"Ovom kampanjom u kojoj nam podršku daju i Ćiro Blažević i Nikica Gabrić i još neki viđeniji Hrvati, želimo postići da vidite da niste sami. Znamo da je i za Hrvate teret netolerancija prema Srbima, dio se građana zasitio toga da se dio sugrađana drži izoliranima od ostatka društva, a da oni sami nemaju slobodu političkog izbora, slobodnog i nesmetanog. Nemojte misliti da većina susjeda Hrvata lakše to podnosi nego što to podnosimo mi. I za njih je to teret i oni ne žele pomisao da je netko pored njih njihov neprijatelj, pogotovo ako to nije", rekao je Pupovac, obraćajući se prisutnima u majici s ćirilično-latiničnim natpisom "Rođen u Hrvatskoj", u skladu sa kampanjom te stranke.

Drugi na listi Dejan Jović, također u majici s ćirilično-latiničnim s natpisom „Znate li kako je biti Srbin u Hrvatskoj?", rekao je kako i trideset godina od kraja hladnog rata i pada Berlinskog zida još nisu ostvareni obećana sloboda, ujedinjena Europa, ljudska prava i jednakost.

"Danas nije problem samo biti Srbin u Hrvatskoj. U Hrvatskoj je danas problem reći slobodno što misliš o čitavom nizu pitanja, makar si i Hrvat. Ako si i Ćiro Blažević, a podržiš SDSS, odmah ti naljepe etiketu i pišu osmrtnice, prijete, slijedi govor mržnje. A to nije samo naš problem, to je problem cijelog društva. Ako nosiš srpsko prezime odmah se misli da nisi domoljub. A mi očekujemo od naše domovine da ona zna da je naša domovina“, rekao je Jović.

Pozvao je birače, Srbe i Hrvate da, žele li slobodno, demokratsko i tolerantno društvo, podrže listu SDSS-a u nedjelju na izborima, jer smatra da bi osvajanje jednog mandata bio prvi, možda prekretnički korak, da i predstavnik manjine može biti izabran u EU parlament, jer SDSS nije samo manjinska već i građanska stranka. (Hina)