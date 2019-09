U srijedu se održato mirni prosvjed "Pet do 12". Zaposlenici KBC-a Zagreb, KBC-a Split i u Opće bolnice Dubrovnik izlaskom u krug bolnice Vladi su poručili da je zdravstvo u ozbiljnoj situaciji te da je nužno povećanje plaća i potpisivanje kolektivnog ugovora.

Reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica razgovarala je detaljnije o svemu s predsjednicom sindikata medicinskih sestara i tehničara Anicom Prašnjak.

Čuli smo da su ovakvi uvjeti doveli do raspada brakova, moždanih udara - kakve priče dopiru do vas?

Kao sestra koja je radila 31 godinu u sustavu, ne samo da dolaze priče, nego sam i sama doživjela da su kolegice izložene različitim agensima, od rendgenskog zračenja do infekata, nažalost rađaju malformiranu djecu, djecu sa posebnim potrebama. Kolegice odu u dnevnu bolnicu na infuziju, transfuziju i idu nakon toga raditi. Jednostavno situacija je prenapregnuta. Različite bolesti se prehodaju, hrpa tih lakših dijagnoza nažalost prehodamo i radimo bez obzira na to što bi trebao čovjek biti na bolovanju. Nekako to izguramo, dobiješ antibiotik, popiješ aspirin, pa ideš dva dana kod kuće, nekako malo se oporavi, a dalje bolestan radi. Situacija je uistinu dramatična.

To su vaše kolege, kako se vi osjećate kad ovo gledate danas?



Gledam sa jednim žaljenjem. Radosna sam što su kolege izašle i što su pokazale da ih ima i da nisu zadovoljni sustavom, ali gledam sa žaljenjem. Zbog čega mi moramo izlaziti na ulicu? Zbog čega mi moramo štrajkati? Zbog čega mi moramo pokazivat se vani i stvarati neugodu sebi i osobno i kao profesionalcu i građanima koji nas gledaju da se mi tu nešto ljutimo i galamimo na nekoga. Iz kojih razloga?

Zbog toga što tražimo da nas se plati? Zbog toga što želimo ostati u domovini i ovdje raditi? Mislim da to nije u redu u odnosu Vlade prema medicinskim sestrama i zdravstvenim radnicima.

U petak idete kod ministra. On je rekao da ćete se, što se povećanja tiče, naći na nekoj odgovarajućoj brojci - ima li mjesta za kompromis?

"Mi smo kompromis imali i prvi put. Kompromis je uvijek riješenje. Najlakše je dići ruke ili otići, ali razgovarati treba i dolaziti do određenih rješenja. Nadamo se nekom kompromisu ili rješenju, ali kompromis ne može ići niže od onog što smo svojevremeno parafirali.

